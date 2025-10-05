Le camembert de Normandie bientôt au patrimoine mondial de l'UNESCO ? 

La Confrérie des Chevaliers du Camembert a déposé un dossier auprès du ministère de la Culture pour faire inscrire le camembert de Normandie AOP au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. L’objectif ? Préserver et valoriser un savoir-faire normand ancestral.

Il existe sous de nombreuses formes, au lait cru, au lait pasteurisé, ou encore au lait de chèvre, et reste un grand classique des plateaux de fromages français : le camembert.

Mais s'il a connu bien des déclinaisons, le véritable camembert de Normandie AOP possède, lui, sa recette authentique : il doit être au lait cru et moulé à la louche, selon un savoir-faire ancestral.

Reconnaître à l’échelle mondiale la qualité du camembert de Normandie

Symbole à la fois régional et national, ce fromage incarne une véritable identité culturelle. À tel point que la Confrérie des Chevaliers du Camembert, basée à Vimoutiers (Orne), a déposé une demande officielle pour que le camembert de Normandie rejoigne le patrimoine immatériel de l’UNESCO.

À l’instar de la baguette, déjà inscrite à ce prestigieux patrimoine, le camembert de Normandie AOP fait partie intégrante du patrimoine gastronomique français. La Confrérie des Fromagers souhaite ainsi distinguer le véritable camembert de Normandie AOP de ses nombreuses imitations, et protéger ce produit emblématique ainsi que son savoir-faire d’origine.

Le dossier est désormais entre les mains du ministère de la Culture. Si le projet aboutit, l’inscription à l’UNESCO permettrait de reconnaître à l’échelle mondiale la qualité du camembert de Normandie, de valoriser le savoir-faire normand et, pourquoi pas, de stimuler le tourisme local.

À ce jour, aucun autre fromage français ne figure encore sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Une recette ancestrale

Ainsi, pour fabriquer un véritable camembert de Normandie AOP, il faut respecter un cahier des charges particulièrement strict, aussi bien du côté des producteurs que des fromageries :

Il faut du lait cru, bien sûr, puis cinq coups de louche de caillé dans un moule, espacés de 50 minutes chacun. S’ensuivent quatorze jours en hâloir, puis une semaine dans les caves d’affinage.

C’est ce savoir-faire précis et rigoureux qui donne naissance au camembert de Normandie à l’appellation d’origine protégée, un véritable symbole du patrimoine fromager français.