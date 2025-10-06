Mort de Jilly Cooper : la prolifique romancière, autrice de «Rivals» récemment adaptée en série, est décédée à 88 ans

La romancière britannique Jilly Cooper, autrice à succès de romans saupoudrés d'érotisme est décédée à 88 ans, a annoncé son entourage ce lundi.

Surtout connue pour ses romans d'amour torrides, la prolifique autrice britannique Jilly Cooper est décédée à l'âge de 88 ans. La pétillante romancière aurait succombé à une chute, ont ce lundi fait savoir ses proches. «Maman était la lumière qui brillait dans nos vies», ont déclaré ses enfants Felix et Emily dans un communiqué. «Son amour pour sa famille et ses amis était sans limite. Sa disparition soudaine a été un véritable choc. Nous sommes si fiers de tout ce qu'elle a accompli et nous ne pouvons imaginer la vie sans son sourire contagieux et son rire omniprésent.»

Née en 1937 dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre), Jilly Cooper avait entamé sa carrière comme journaliste avant de se tourner vers la fiction romantique et s'est fait connaître grâce à la série de onze romans «Rutshire Chronicles», dont l’action se situe dans le comté fictif du Rutshire (inspiré des Cotswolds) et qui relatent les aventures scandaleuses d'une haute bourgeoisie locale obsédée par le sexe. Classés au rayon des «bonkbusters» - un jeu de mots entre «blockbuster» et le verbe «bonk» inventé en 1989 par l'écrivaine Sue Limb pour décrire un sous-genre de romans d'amour commerciaux dans les années 1970 et 1980 - ses livres ont séduit un grand nombre de lecteurs grâce à leurs intrigues avec pour thèmes de prédilection la lutte des classes et le sexe, mais aussi le mariage, les rivalités ou encore le deuil.

Romans décomplexés

«Riders», son véritable premier roman publié en 1985 était devenu un best-seller international. Le succès avait aussi été au rendez-vous des suivants dont «Rivals», «Polo», «L'homme qui rendait les maris jaloux» ou encore «Appassionata» qui en ont fait l'icône de la littérature pop décomplexée. Avec son mélange subtil de satire sociale et de sexe, «Rivals» n’a d'ailleurs aujourd'hui pas pris une ride, tant et si bien qu'il a été récemment adapté en série pour Disney+, avec David Tennant et Aidan Turner au casting. L’autrice avait elle-même produit la première saison et la deuxième saison est actuellement en production.

«Elle a disséqué le comportement, mauvais pour la plupart, des classes moyennes supérieures anglaises avec le scalpel le plus pointu», a déclaré son éditeur Bill Scott-Kerr. «Il n'est pas exagéré de dire que 'Riders', sa première chronique du Rutshire, a changé à jamais le cours de la fiction populaire», a-t-il confié avant d'ajouter : «Travailler avec Jilly Cooper ces trente dernières années a été l'un des grands privilèges et des plus grandes joies de ma carrière d'éditeur. Au-delà de son génie romancier, elle a toujours été pour moi une héroïne personnelle, et ce pour bien d'autres raisons. Pour sa gentillesse et son amitié, pour son humour et son enthousiasme irrépressible, pour sa curiosité, son courage et son amour profond des animaux.»

La reine Camilla «attristée» par sa disparition

Jilly Cooper avait été nommée Dame Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (DBE) à l'issue d'une cérémonie d'investiture au château de Windsor, dans le sud de l'Angleterre, le 14 mai 2024 et l’annonce de son décès de Jilly Cooper a suscité de nombreuses réactions dont celle de la reine Camilla qui était une amie proche

L'épouse du roi Charles III ne cache pas sa peine. «J'ai été très attristée d'apprendre la mort de Dame Jilly hier soir», a-t-elle écrit dans une déclaration relayée par la BBC. «Très peu d'écrivains deviennent une légende au cours de leur vie, mais Jilly en était une, créant un tout nouveau genre littéraire et se l'appropriant au cours d'une carrière qui a duré plus de cinq décennies. En personne, elle était une amie merveilleusement spirituelle et compatissante pour moi et pour tant d'autres - et ce fut un plaisir particulier de la voir il y a quelques semaines à peine au Queen's Reading Room Festival où elle était, comme toujours, la star du spectacle. Je me joins à mon mari le Roi pour adresser nos pensées et nos condoléances à toute sa famille. Et que son avenir soit rempli d'hommes incroyablement beaux et de chiens dévoués.», a-t-elle ajouté avec la pointe d'humour qui caractérise aussi l'oeuvre de Jilly Cooper .

«Le privilège de ma carrière a été de travailler avec une femme qui a défini la culture, l'écriture et la conversation depuis sa première publication il y a plus de cinquante ans», a déclaré son agente Felicity Blunt. «On se souviendra sans aucun doute surtout de Jilly pour sa série à succès, ‘The Rutshire Chronicles’, et son héros de saut d'obstacles, Rupert Campbell-Black, beau et ravageur. On ne s'attendrait pas à ce que des livres classés comme des ‘bonkbusters’ aient résisté avec autant d'acuité à l'épreuve du temps, mais Jilly écrivait avec acuité et perspicacité sur tous les sujets : les classes sociales, le sexe, le mariage, la rivalité, le deuil et la fertilité. Ses intrigues étaient à la fois complexes et audacieuses, ponctuées d'observations percutantes et d'un humour mordant.»

Dominic Treadwell-Collins, directeur de la création, et Alex Lamb, directeur créatif du producteur de la série «Rivals», ont déclaré qu'ils avaient le cœur «brisé» par la nouvelle. «Jilly était et sera toujours l'une des plus grandes conteuses du monde, et ce fut un immense honneur de pouvoir travailler avec elle pour adapter ses incroyables romans à la télévision», ont-ils déclaré. «Ramper par terre dans son salon avec des intrigues sur des bouts de papier, veiller tard à sa table de cuisine, main dans la main avec amour et rires à gorge déployée, recevoir autant de réprimandes que de conseils, voir ses yeux pétiller derrière l'écran du plateau, à regarder Rutshire prendre vie – chaque instant passé avec Jilly Cooper était absolument merveilleux.»