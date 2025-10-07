Ed Sheeran : tout savoir sur «One Shot», son projet en collaboration avec le réalisateur de la série «Adolescence»

Ed Sheeran dévoilera prochainement «One Shot avec Ed Sheeran», un court-métrage réalisé en un plan séquence par le réalisateur d'«Adolescence».

Une «expérience musicale révolutionnaire». C'est ce qu'a annoncé ce lundi Ed Sheeran, en parlant de la diffusion prochaine de l'émission spéciale «One Shot avec Ed Sheeran», réalisée par le créateur d'«Adolescence».

Comme cela avait déjà été le cas pour chaque épisode de la série phénomène, ainsi que son précédent film «Boiling Point», Philip Barantini a tourné une nouvelle fois en une seule et unique prise.

C'est donc en temps réel que les téléspectateurs pourront suivre Ed Sheeran en train de déambuler toute une après-midi dans les rues de New York, proposant aux passants des interprétations improvisées de ses plus grands tubes.

Une série multi-récompensée

«Des performances impromptues sur des trottoirs animés et dans des wagons de métro, aux interactions intimes avec les fans», peut-on lire dans le communiqué de presse, «le voyage d'Ed Sheeran à travers New York sera immortalisé dans une série de moments inoubliables, mettant en lumière le chaos et l'excitation qui s'ensuivent.»

«One Shot with Ed Sheeran» sera disponible sur Netflix le 21 novembre.

L'annonce de ce programme fait suite à l'impressionnante performance d'«Adolescence» aux Emmy Awards, où elle a remporté huit prix sur 13 nominations.

De son côté, Ed Sheeran, qui a sorti «Play», le mois dernier, son huitième album studio qui comprend les singles «A Little More», «Azizam», «Old Phone» et «Sapphire», sera en concert à Paris le 1er décembre, et se prépare à se lancer dans sa sixième tournée mondiale, The Loop Tour.