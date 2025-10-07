Fashion Week : les 5 comptes mode à suivre sur les réseaux sociaux

Alors que la Fashion Week de Paris bat son plein dans les rues de la capitale, les défilés restent très difficiles à suivre quand on ne fait pas partie de ce milieu très sélectif. Voici quelques comptes mode à suivre pour comprendre, apprendre, et se plonger dans l’univers de la mode.

Des créateurs de contenu mode. Le monde de la mode peut être difficile à décrypter : six Fashion Weekparisiennes par an, quatre collections dans quatre villes différentes, des centaines de défilés par semaine, beaucoup d’informations à digérer, à déchiffrer, à analyser.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux créateurs de contenu, journalistes, passionnés de mode ou de couture partagent leur quotidien pendant les Fashion Weeks, présentent les backstages, mènent des interviews et sensibilisent à la mode grâce à des analyses accessibles à tous.

Matthieu Bobard Deliere – @matthieubobarddeliere

Décrit l’an dernier par Le Nouvel Obs comme «l’un des chroniqueurs les plus galvanisants de la mode», Matthieu Bobard Deliere est un journaliste spécialisé dans ce secteur. Il a notamment collaboré avec Jean-Paul Gaultier, Lacoste ou encore Horace, tout en travaillant pour le magazine Elle.fr. Récemment, il est devenu créateur de contenu et intervient dans de nombreux médias comme Le Point.

Sur les réseaux sociaux, il décrypte tout : Fashion Week, Met Gala, tapis rouge de Cannes… Rien n’échappe à son œil avisé. Depuis le début de la semaine de la mode à Paris, il assiste à de nombreux défilés, les décrypte et les note.

Son audience a grandement augmenté ces derniers mois : sur Instagram, il est suivi par plus de 189.000 personnes. Son style de contenu est simple : fond vert, photos des looks en arrière-plan, et lui qui critique, analyse et décortique chaque détail. C’est cru, c’est honnête, et ça fait mourir de rire.

Loïc Prigent – @loicprigent

Comparable à une encyclopédie sur pattes, Loïc Prigent est un documentariste spécialisé dans la mode. Il a commencé sa carrière chez Libération, où il s'est fait remarquer pour son ton particulier, plein d’humour et de détails. Il a ensuite intégré Canal+ avant de réaliser, en 2005, le premier d’une longue série de documentaires sur les maisons de couture.

Le Breton est l’un des premiers à avoir filmé les coulisses des défilés de mode. Depuis 2017, il a lancé sa chaîne YouTube à succès, où il partage les backstages des défilés, les potins des castings, les tapis rouges avec les plus grandes stars, le tout avec humilité et un humour fin.

Sans doute l’un des noms les plus connus de la fashionsphère, Loïc Prigent est un incontournable. Sa proximité avec les grands noms de la haute couture et son humour font de lui la personne idéale pour faire découvrir ce milieu sans prétention.

Lucien Pagès – @lucienpages

Fondateur de sa propre agence de communication et de relations presse, Lucien Pagès n’a pas toujours souhaité travailler dans ce domaine. Fils d’hôteliers, il rêvait d’abord de devenir designer avant de découvrir l’étendue des métiers de la mode, notamment l’importance des relations presse. C’est un certain Vincent Darré qui lui a fait réaliser le monde qui s’offrait à lui.

En 2006, il a crée son bureau dans le 3ᵉ arrondissement de Paris et a signé son premier contrat avec Adam Kimmel. Aujourd’hui, pas moins de 150 maisons sont en contrat avec son agence. En parallèle, Lucien Pagès s'est lancé sur les réseaux sociaux pour partager son métier, son travail, sa collection délirante de parfums géants et la vie dont il a tant rêvé enfant.

Sittings, journées presse, Fashion Week… Lucien Pagès et son agence sont sur tous les fronts. Drôle, passionné et amoureux de la mode, il partage les backstages des backstages pour révéler le travail de l’ombre, essentiel pour des événements qui accueillent des centaines de célébrités.

mavEric – @maaveeeriiiic

Désormais incontournable dans les algorithmes de la mode, mavEric s’affirme comme l’un des critiques les plus charismatiques. Son accroche folle «Vous me faites tous chier…», suivie de critiques polies, construites et authentiques, est devenue sa marque de fabrique.

Pourtant hostile en apparence, sa voix prenante captive le spectateur, qui boit ses paroles, toujours plus habiles les unes que les autres. Ses critiques, toujours constructives, font de lui un personnage virtuel accrocheur et attachant.

Sarah Monteil – @sarahbiii

Jeune styliste française, Sarah Monteil est connue sur les réseaux sociaux pour présenter ses créations à ses abonnés. Elle prépare et coud chacune de ses tenues pour se rendre aux Fashion Weeks.

Ses «Outfit of the day» plaisent et impressionnent, ses techniques de couture, son stylisme et sa passion pour la mode font d’elle une créatrice appréciée autant pour son contenu que pour son talent.