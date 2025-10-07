«J'aimerais jouer un mafieux» : Didier Bourdon, à l'affiche de la comédie «C'était mieux demain», fait le point sur sa carrière et ses envies

Ce mercredi, Didier Bourdon sera à l’affiche de la comédie «C’était mieux demain» dans laquelle il effectue un voyage temporel. Pour CNEWS, cet illustre «Inconnu» revient sur son enfance, sa carrière et ses nombreux projets au cinéma, et ailleurs.

Avec plus d'une cinquantaine de films au compteur, Didier Bourdon est devenu l'une des grandes figures de la comédie en France. L'acteur prolifique et ancien acolyte de Bernard Campan et Pascal Légitimus devrait de nouveau rencontrer le succès avec «C'était mieux demain», en salles ce mercredi 8 octobre. Dans ce premier long-métrage de la réalisatrice Vinciane Millereau, il prête ses traits à Michel, homme bourru mais attachant qui forme avec Hélène, jouée par Elsa Zylberstein, un petit couple sans histoire des années 1950.

A cause d'un court-circuit, tous deux se retrouvent propulsés à l’époque moderne à la manière de «Retour vers le futur» ou des «Visiteurs». Si leurs voisins semblent ne pas avoir trop changé, les mœurs, elles, sont quelque peu différentes. Entre révolution et cataclysme, Hélène et Michel vont tenter de s’adapter.

En quoi le scénario de «C'était mieux demain» vous a-t-il séduit ?

Dans un premier temps, pour la qualité de l’écriture. Ce film d’une grande finesse n’est en aucun cas militant, ni manichéen. La réalisatrice ne souhaite pas opposer les années 1950 à l’ère contemporaine. Cette comédie parle de la condition de la femme, mais aussi du couple, des relations parents-enfants, de l’évolution des mœurs, de l’arrivée de nouvelles technologies et des défis écologiques. Et j’aimais que les personnages évoluent au fur et à mesure de l’histoire, comme Michel que j’interprète. C’est un homme et père de famille assez strict avec ses enfants qui vit avec les codes de son époque. Il n’est guère épanoui dans son travail avec un patron pas vraiment sympa. ll va connaître un incroyable chamboulement avec ce voyage dans le temps, et va réussir à changer grâce à l’amour.

Vous êtes né en 1959. Vous êtes-vous inspiré de vos souvenirs familiaux et notamment de votre père pour construire le personnage de Michel ?

Un peu. Mon père avait lui aussi un côté militaire dans sa façon d’agir et m’a appris le goût du travail. Il fallait notamment avoir de bonnes notes à l’école. Quand je lui ai annoncé que je souhaitais me lancer dans le théâtre, il a acquiescé mais m’a demandé d’entrer dans une école d’État. C'était la condition. J’ai été admis à l’école de la rue Blanche puis je suis entré au Conservatoire. Il était très fier et est devenu mon plus grand fan. Il me manque beaucoup.

Avec l'âge, j'ai gagné en sagesse.

Êtes-vous de ceux qui affirment : «C’était mieux avant» ?

Non, pas vraiment. Mais je suis un peu anxieux face à l’avenir. Je suis plutôt à dire : ‘Ça va être pire demain’. Je trouve qu’avec l’âge, j’ai gagné en maturité et en sagesse. Ma femme m’a aidé dans ce cheminement. Plus jeune, j’étais cyclothymique. En vieillissant, on apprend à aimer son époque et on souhaite la choyer.

Avez-vous des regrets ?

Dans ma vie privée, je regrette de ne pas avoir assez parlé avec ma grand-mère ou mon parrain. Mais je pense qu’il ne faut jamais trop se retourner sur son passé. Ce n’est jamais bon. Et en ce qui concerne ma carrière, je n’ai pas à me plaindre, je suis très gâté.

Mais si vous pouviez remonter le temps, aimeriez-vous jouer davantage de rôles dramatiques ?

J’ai failli entrer à la Comédie-Française sur une proposition de l’acteur François Chaumette, mais ce n’était pas la bonne période. A l’époque, beaucoup de comédiens s’en allaient et on ne pouvait pas tourner pour le cinéma par exemple, comme peut le faire aujourd’hui Denis Podalydès. Dans cette institution, j’aurais pu jouer des rôles plus dramatiques. J’aimerais beaucoup un jour interpréter un mafieux, un homme au comportement un peu ambigu. Ou me glisser dans la peau d’un héros du Moyen-âge ou du 19e siècle.

L’essor de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, ça vous angoisse ?

L’arme nucléaire me fait peur. La Première Guerre mondiale a été une boucherie horrible, mais la Terre n’était pas en danger. Là, c’est différent. Depuis quelque temps, on réalise que l’homme peut se détruire lui-même.

Bernard Campan ne veut pas un retour sur scène avec Les Inconnus. Il a peur.

Vous serez à l’affiche prochainement des longs-métrages «Le jour J», «Chasse gardée 2», «Cocorico 2», «Un bon patron». Êtes-vous un boulimique de travail ?

Je m’ennuie vite. Et comme j’ai refusé beaucoup de propositions quand j’étais avec Les Inconnus, je me rattrape maintenant au cinéma. Je me sens aussi investi d’une mission pour des films comme «Chasse gardée» ou «Cocorico» qui sont devenus des succès et pour lesquels les équipes m’attendent pour la suite. En parallèle, j’aimerais me consacrer à la musique et sortir un nouvel album (son premier opus, «Le bourdon», est sorti en 2021, ndlr), ce qui implique que je dégage du temps et m’éloigne des plateaux. Je souhaiterais aussi retourner sur les planches. J’adore faire des choses différentes.

Cette année, on fête les 30 ans de la sortie des «Trois frères». Qu’en est-il d’un éventuel retour des Inconnus ?

Il y a toujours le projet de film écrit par Riad Sattouf mais rien n’est fait. Bernard (Campan, ndlr) ne veut pas remonter sur scène avec les Inconnus. Il a peur. Et dans ce groupe, on s’est toujours écoutés. Si l’un d’entre nous ne le sent pas, on ne signe pas. Il faut que Bernard soit heureux et enthousiaste.

Selon vous, peut-on rire de tout aujourd'hui ?

Il faut faire attention. Il n’en faut pas beaucoup pour créer des polémiques. Avec Les inconnus, nous sommes préservés. On est aimés aussi bien en banlieue qu’à Polytechnique. C’est cela qui est génial.