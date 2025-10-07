Procès de Diddy : «il m'a demandé de le gracier», révèle Donald Trump

Donald Trump a affirmé ce lundi que l'ex-rappeur P. Diddy, condamné à plusieurs années de prison dans une affaire de violences sexuelles, lui avait demandé de lui accorder une grâce présidentielle.

Condamné à quatre ans et deux mois de prison dans une affaire de violences sexuelles, Sean «Diddy» Combs a fait appel à Donald Trump. Le président américain a en effet confirmé lundi que l'ex-star du hip-hop lui avait demandé une grâce présidentielle.

Interrogé par une journaliste de CNN au sujet d'une éventuelle grâce pour l'ancienne petite amie et complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Donald Trump a répondu «beaucoup de gens m'ont demandé des grâces», avant de citer le nom de Sean Combs.

En août dernier, l'un des avocats du rappeur avait déjà affirmé avoir contacté l'administration Trump dans l'espoir d'obtenir une grâce. Mais, dans une précédente interview, le président américain a laissé entendre qu'il n'interviendrait pas en sa faveur.

«Il s'est montré très hostile»

«J'étais très ami avec lui, je m'entendais très bien avec lui et il semblait sympathique. Je ne le connaissais pas bien. Mais lorsque je me suis présenté aux élections, il s'est montré très hostile», avait-il déclaré à Newsmax. Dans ces conditions, une grâce est «plus difficile à réaliser», avait ajouté Donald Trump.

Pour rappel, celui que l'on connaissait sous le nom de P.Diddy était accusé, dans le dossier initial, de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs. Ces accusations ont été rejetées par les jurés, lui évitant l'emprisonnement à perpétuité.

L'ex-homme d'affaires âgé de 55 ans a toutefois été condamné pour deux chefs d'accusation pour des faits de transport de personnes à des fins de prostitution. Lundi, ses avocats ont demandé au juge qui l'a condamné de faire en sorte qu'il soit placé dans une prison de faible sécurité du New Jersey pour traiter ses addictions et «maximiser les visites familiales et ses efforts de réinsertion».