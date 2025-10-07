«Tron : Ares» : on a vu le troisième volet avec Jared Leto, et voici ce qu'on en a pensé

Quinze ans après le second volet d’une saga initiée en 1982 par Steven Lisberger, «Tron : Ares» débarque dans les salles ce mercredi, avec pour ambition de donner un nouvel élan à ce récit futuriste parfaitement en phase avec l’ère de l’intelligence artificielle.

Deux mondes se rencontrent. Disney n’a pas lésiné sur les moyens – 200 millions de dollars de budget – pour donner un troisième volet à la saga cinématographique lancée en 1982 par Steven Lisberger. Le film originel, totalement avant-gardiste pour l’époque, voyait Jeff Bridges incarner le créateur de jeux vidéo Kevin Flynn, qui se retrouvait propulsé dans un monde digital appelé la Grille, dont personne ne connaissait l’existence avant qu’il n'y accède.

En 2010, «Tron : L’Héritage» avait poursuivi l’exploration de cet univers numérique à travers la quête de Sam Flynn pour retrouver la trace de son père après sa disparition. Piégé dans la Grille, Kevin avait l’ambition de faire bénéficier le monde réel de ses découvertes, notamment l’existence des ISO, les algorithmes isomorphes, c’est-à-dire des programmes capables d’évoluer librement sur la Grille, sans intervention des utilisateurs.

Proche du reboot

Le récit de «Tron : Ares» ne s’inscrit pas directement dans la lignée de ses prédécesseurs, et pourrait être qualifié de «soft reboot». On apprend que la société Encom est passée sous le contrôle des sœurs Kim, dont les valeurs s’inscrivent dans la continuité des aspirations de Kevin Flynn. Leur rival n’est autre que Julian Dillinger - dont la multinationale qui porte son nom a créé sa propre Grille - qui paraît dévoré par ses ambitions. C’est dans cette grille qu’a été conçu Ares, un programme informatique ultra-avancé qui se voit confier une mission susceptible de bouleverser le monde réel, et de briser définitivement la barrière qui protégeait l’Humanité jusque-là.

Porté par la mise en scène énergique du réalisateur norvégien Joachim Rønning, «Tron : Ares» surfe habillement sur les possibilités offertes par cet univers qui imaginait, 43 ans plus tôt, l’avènement des jeux vidéo, du réseau Internet et de l’intelligence artificielle. Mais cette fois, ce n’est plus seulement l’être humain qui voyage dans le monde digital, mais le monde digital et ses programmes qui débarquent sur Terre.

En phase avec son époque

Sans rien dévoiler de l’intrigue, le personnage d’Ares, incarné par Jared Leto, est présenté par le réalisateur comme «une sorte de Prométhée numérique» dont on suit le parcours pendant les 2 heures que durent le film. Joachim Rønning a également tenté de trancher avec une certaine froideur émotionnelle des précédents films en développant les sentiments ressentis par les principaux protagonistes.

«La seule petite critique que je pourrais faire aux précédents volets, c’est qu’ils ne se préoccupaient pas vraiment d’injecter de l’émotion dans l’intrigue. Avec ‘Tron : Ares’, j’ai essayé de trouver un équilibre entre les prouesses technologiques et l’émotion des protagonistes», a-t-il notamment souligné sur le site Le Figaro. Les fans de la saga savent également qu’une apparition de Jeff Bridges est à prévoir, et sans trop s’avancer, elle devrait se révéler satisfaisante pour une majorité d’entre eux.

Nul doute que les ambitions de Disney sont grandes avec ce film qui, en cas de succès, pourrait légitimement conduire à la poursuite de l’aventure Tron au cinéma, voir sur Disney+ en série télévisée. Les présences au casting d’Evan Peters et Gillian Anderson participent largement à l’intérêt de ce film, tant ils sont talentueux. La musique du groupe Nine Inch Nails – qui succède à Wendy Carlos (1982) et Daft Punk (2010) – est absolument captivante et rehausse à la perfection cette ambiance rétro-futuriste.

Si on peut regretter certaines incohérences narratives – que le film s’inflige parfois lui-même en créant des limitations techniques appliquées de manière aléatoire – notamment sur la mesure du temps qui passe, ou le poncif de la machine qui se découvre une tendresse soudaine pour l’être humain, «Tron : Ares» reste un spectacle qui se découvre avec plaisir en salle, en 3D.