Daniel Day-Lewis est furieux que l'on assimile le «method acting» à «se comporter comme un fou»

A l’occasion d’une interview autour de son retour au métier d’acteur, Daniel Day-Lewis a déclaré qu'il était «un peu en colère ces jours-ci» d'entendre les gens utiliser le «Method Acting» comme un terme péjoratif.

Il est un des plus fervents adeptes de cette technique de jeu créée par Konstantin Stanislavski et reprise par Lee Strasberg pour le fameux «Actors Studio». Daniel Day-Lewis a récemment farouchement défendu le «Method Acting», autrement appelé «la Méthode», qui consiste pour l’acteur à ressentir vraiment ce que ressent son personnage sans jamais sortir du rôle, même entre les prises.

«Je n'aime pas vraiment envisager le métier d'acteur en termes d'artisanat. Bien sûr, il existe des techniques qui s'apprennent, et je sais que la Méthode est devenue une cible facile ces jours-ci», a confié la star au New York Times. «Mais je suis un peu agacé d’entendre toutes sortes de gens jacasser en disant qu’untel est ‘parti en full Method’, ce qui laisse entendre que l'acteur se comporte comme un fou à l’extrême...»

Il a ajouté : «Tout le monde a tendance à se focaliser sur les détails secondaires du travail, qui sous-entendraient une sorte d’auto-flagellation systématique ou une expérience d’inconfort sévère, voire d’instabilité mentale avec la Methode. Mais dans la vie d’un acteur, ça doit avant tout venir d'un travail intérieur !»

Retour sur les plateaux

A propos de son retour sur le devant de la scène après sept ans d'absence, il a déclaré : «Le métier d’acteur est un sanctuaire nécessaire (…) Quand j’ai fait cette déclaration idiote, de ne plus vouloir jouer - et croyez-moi, ma famille et mes amis m’avaient déconseillé de le faire - j’étais au plus bas. Non pas à cause des films que je venais de tourner, mais à cause de mes doutes sur ma capacité à faire partie du monde public (…) Cela peut ressembler à une plainte de privilégié, je l’entends. Je me sens extrêmement chanceux de pouvoir exercer mon métier. Je comprends la nécessité d’un contrat tacite, que l’on signe au moment d’un film, et qui implique de participer à tout ce que cela comporte. Mais je n’ai encore jamais trouvé le moyen de vivre sereinement avec les aspects publics de ce métier», a-t-il expliqué.

C’est son fils, Ronan, peintre de formation et aujourd’hui cinéaste, qui a poussé le célèbre acteur à revenir sous les projecteurs, en lui offrant un rôle dans son premier long-métrage, «Anemone», sorti le 3 octobre aux Etats-Unis et qui n’a pas encore de date en France.





Star et co-scénariste du film, Daniel Day-lewis y incarne un ermite hanté par son passé militaire, qui entreprend un voyage dans la forêt.