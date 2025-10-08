Dune 3 : voici ce que la présence de Rebecca Ferguson au casting révèle de la suite

À l’instar des deux premiers volets, Denis Villeneuve devrait apporter des modifications scénaristiques à l’œuvre de Frank Herbert pour «Dune 3», dont l’histoire s’inspirera majoritairement du livre «Messiah», mais pas seulement. Et la présence de Rebecca Ferguson en est la preuve.

Une architecture narrative d’envergure. Prévu pour une sortie en salle à la fin de l’année 2026, «Dune 3» a lancé son tournage cet été, et suivra le personnage de Paul Atréides une dizaine d’années après les événements du volet précédent, au moment où celui-ci est devenu le nouvel Empereur, et l’incarnation de la figure prophétique souhaitée par le Bene Gesserit et les Fremen, qui ont mené la lutte à ses côtés.

Les premières informations concernant la suite de cette adaptation des livres de Frank Herbert font majoritairement référence à «Messiah», livre publié en 1969. Dans un entretien avec le site américain IndieWire, Rebecca Ferguson a confirmé sa présence au générique du troisième volet, ce qui n’a pas manqué d’attirer la curiosité de certains fans de l’auteur. La raison ? Son personnage, Lady Jessica, n’apparaît pas dans les pages du roman. Il y est seulement précisé qu’elle s’est rendue sur la planète Caladan (la planète des ancêtres de la maison Atréides), ce qui explique son absence.

«Je n’ai pas un rôle majeur dans ce film, puisqu’elle est à peine présente dans le livre. Je n'étais pas certaine de devoir être à l’écran, mais Denis (Villeneuve, ndlr) avait sa petite idée. Le scénario est phénoménal. C’est si difficile de réaliser un film à partir d’un livre aussi dense. Il y a tellement de choses à dire. Denis a pris des éléments de-ci de-là, il a essayé de créer des connexions malgré l’aspect tentaculaire des livres. Tout ce qu’il touche est phénoménal», a-t-elle expliqué.

D'autres livres concernés ?

Selon plusieurs fans, il semble tout à fait probable que «Messiah» ne soit pas le seul livre ayant servi d’inspiration à Denis Villeneuve pour ce troisième volet. Alors que Lady Jessica n’effectue son retour sur Arrakis que dans le livre «Les Enfants de Dune» (pour examiner les enfants de Paul, Leto II et Ghanima), publié en 1976, il est possible que des éléments clefs de ce roman se retrouvent à l’écran dans «Dune 3». Le casting du fils de Jason Momoa, Nakoa-Wolf Momoa, et de la comédien Ida Brooke, pour jouer les enfants de Paul Atréides, renforce certainement cette idée.

Pour le moment, il reste difficile de se faire une idée précise de ce que réserve Denis Villeneuve aux fans de «Dune», Lady Jessica pouvant également se contenter d’apparaître dans des visions ou des hallucinations. La possibilité pour le réalisateur de boucler son adaptation de l’œuvre de Frank Herbert en associant des éléments d’autres livres que «Messiah» est alléchante, et il a déjà démontré sa capacité à capter l’essentiel de l’histoire à travers les deux premiers films. L’optimisme est donc de rigueur concernant ce dernier volet.