Les studios américains mettent en gardent OpenAI sur la violation des droits d'auteur de son logiciel vidéo Sora 2

La Motion Pictures Association, en charge de défendre les intérêts des plus grands studios hollywoodiens, a contacté la société OpenAI, lundi 6 octobre, pour exiger qu’une «action immédiate» soit prise concernant la violation des droits d'auteur de son logiciel vidéo Sora 2.

Un problème de taille. Les prouesses visuelles de Sora 2, le logiciel de création de vidéos générées par intelligence artificielle lancé récemment par la société américaine OpenAI – le créateur de Chat GPT – fait frémir les plus grands studios hollywoodiens, qui viennent d’envoyer une missive à l’entreprise dirigée par Sam Altman par l’intermédiaire de la Motion Pictures Association (MPA), à propos de la violation des droits d'auteur.

Celle-ci a exigé d’OpenAI la prise de «mesures immédiates et décisives» afin de lutter contre la violation de la propriété intellectuelle. «Depuis le lancement de Sora 2, nous avons constaté une hausse des vidéos enfreignant les droits d’auteur de nos sociétés membres, tant sur les plates-formes d’OpenAI que sur les réseaux sociaux», a indiqué Charles Rivkin, le PDG de la Motion Pictures Association sur le site américain CNBC.

De nombreux précédents

Selon la MPA, OpenAI doit assumer ses responsabilités concernant la prévention de ces violations, rappelant que «les lois sur le droit d’auteur existent pour protéger les créateurs, et l’intelligence artificielle n’échappe pas à ce principe». Sam Altman a tenté de jouer l’apaisement en assurant que des mesures seraient mises en place pour donner plus de contrôle aux ayants droits sur l’usage de leur personnage et création, tout en insistant sur le fait que le respect total des droits d’auteur était impossible à l’heure actuelle. «Il peut arriver que certains contenus passent entre les mailles du filet. Le système nécessitera des ajustements progressifs pour atteindre une stabilité», a-t-il indiqué en réponse.

La réaction de la Motion Pictures Association illustre la volonté de l’industrie du divertissement de contraindre les sociétés comme OpenAI à assumer leurs responsabilités sur l’usage qui est fait de leurs logiciels, et de ses conséquences. En juin dernier, Disney et Universal avaient porté plainte contre Midjourney, l’accusant d’avoir piraté les bibliothèques d’images des deux studios hollywoodiens en autorisant les copies de personnages comme Dark Vador ou les Minions.

En septembre, c’était au tour de Warner Bros. de porter plainte contre Midjourney, qui avait contre-attaqué en affirmant que l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative était une pratique acceptée, et qu’il en allait de la responsabilité des utilisateurs de respecter les droits d’auteur compris dans les termes d’utilisation de la plate-forme.

Une manière de rejeter les torts, non pas sur les logiciels qui génèrent les images, mais sur les utilisateurs. La multiplication de ces affaires menace de conduire, à l’avenir, à une redéfinition des lois sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle.