«Ocean’s 14» : George Clooney estime que le tournage devrait être lancé dans moins d'un an

Le quatrième opus de la franchise, amorcée en 2001 avec «Ocean’s 11», est sur de bons rails, a confié George Clooney, assurant que le tournage devrait démarrer l'année prochaine.

Ça se précise. Dans une récente interview accordée à E ! News, George Clooney a partagé des nouvelles du quatrième volet de la franchise «Ocean’s». L’acteur, qui doit reprendre son rôle de cambrioleur, a révélé que le budget était bouclé et que le lancement du tournage n’était plus qu’une question d’organisation. Son coup d’envoi pourrait être donné l'été prochain.

«Nous venons d'obtenir l'approbation du budget par Warner Brothers, et nous essayons de tout mettre en place», a expliqué la star de 64 ans. «Il s'agit simplement de planifier, donc de fixer une date de début pour nous», poursuit-il, estimant que «le tournage commencera probablement dans neuf ou dix mois».

Un casting pas officiellement complet

Près de deux décennies après «Ocean’s 13», troisième opus de la saga sortie en 2007, George Clooney retrouvera Brad Pitt dans ce nouveau volet. Mais il serait également ravi de donner à nouveau la réplique à ses compères Matt Damon, Don Cheadle et Julia Roberts, a-t-il confié. «Ils sont tous restés des amis très chers. Ce serait donc très sympa de pouvoir retravailler ensemble», a expliqué l’interprète de Danny Ocean. Pour l’heure, aucun des trois acteurs n’a officiellement confirmé son retour.

Le film n’a pour l’instant pas non plus de réalisateur. En août dernier, Edward Berger avait confirmé se retirer du projet. Depuis, le nom de David Leitch (Bullet Train, John Wick) a circulé, là encore sans confirmation officielle.

Pour rappel, dès décembre 2023, George Clooney avait laissé entendre qu’un nouveau film «Ocean’s» pourrait voir le jour, assurant qu’un scénario était bouclé. Il succède à «Ocean’s 11», sorti en 2001, suivi de «Ocean’s 12» et «Ocean’s 13», dévoilés en 2004 et 2007. Trois opus réalisés par Steven Soderbergh.