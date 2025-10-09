«The Beatles» : Saoirse Ronan va camper l’épouse de Paul McCartney et rejoint Paul Mescal au casting

Nommée à quatre reprises aux Oscars, l’actrice Saoirse Ronan devrait interpréter Linda McCartney et donner la réplique à Paul Mescal dans «The Beatles - A Four-Film Cinematic Event», de Sam Mendes.

Le casting s’agrandit. Selon les informations de Deadline, l’actrice Saoirse Ronan aurait rejoint l’équipe de «The Beatles - A Four-Film Cinematic Event», un projet de taille composé de quatre films respectivement consacrés à chacun des membres du célèbre groupe britannique, réalisés par Sam Mendes.

L’actrice, lauréate d’un Golden Globe pour «Lady Bird», aurait signé un contrat pour jouer la première épouse de Paul McCartney, Linda McCartney, et devrait donc donner la réplique à Paul Mescal, dont le nom a été annoncé il y a quelques mois dans le rôle du célèbre bassiste. Selon le média américain, la comédienne devrait occuper une place importante dans l'épisode centré sur Paul McCartney, sans savoir si elle figurera également dans les trois autres volets.

Une sortie attendue en avril 2028

Pour l’heure, ni Sony, ni Saoirse Ronan n’ont officialisé l’information. Au fil de sa carrière, la comédienne de 31 ans a notamment été nommée à quatre reprises aux Oscars. Une première nomination qu’elle décroche en 2008 à l’âge de 13 ans pour «Reviens-moi», avant de faire sensation en 2016 dans «Brooklyn», puis en 2018 dans «Lady Bird», premier film de Greta Gerwig (Barbie). Une réalisatrice qu’elle avait retrouvée en 2020 pour «Les filles du Docteur March».

Attendu en avril 2028, cette série de quatre films sortira en même temps. Outre Paul Mescal qui incarnera à l’écran Paul McCartney, Barry Keoghan interprètera Ringo Starr, Joseph Quinn sera George Harrison et Harris Dickinson se glissera dans le rôle de John Lennon. Un casting révélé en avril dernier par le réalisateur Sam Mendes.