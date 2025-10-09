César 2026 : qui va présenter la 51e cérémonie ?

Sociétaire de la Comédie-Française, l’acteur Benjamin Lavernhe présentera la 51e cérémonie des César, qui se tiendra le 27 février prochain, à l’Olympia, à Paris.

Après Jean-Pascal Zadi, ce sera au tour de l’acteur et sociétaire de la Comédie-Française Benjamin Lavernhe d’endosser le costume de maître de cérémonie de la 51e cérémonie des César, qui se déroulera sur la scène mythique de l’Olympia, à Paris, le 27 février prochain.

«C’est avec enthousiasme que Canal+ et l’Académie ont choisi de confier ce rôle emblématique à Benjamin Lavernhe, sociétaire de la Comédie-Française et passionné du 7e art, dont la finesse de jeu, l'humour et l’élégance promettent une cérémonie joyeuse, rythmée et généreuse», peut-on lire dans un communiqué publié le mercredi 8 octobre.

Nommé cinq fois aux César

Celui qui a été à l’affiche de succès comme «Le sens de la fête», «Antoinette dans les Cévennes», «Le discours» ou «En fanfare», qui a enregistré plus de 2,6 millions d’entrées en salles depuis sa sortie en 2024, sera entouré pour cette grand-messe d’une collégiale d’artistes. «(Ce comédien nommé cinq fois aux César) apportera sa sensibilité et son sens du verbe pour célébrer la richesse et la diversité du cinéma français, et l’ensemble des talents qui l’auront fait briller cette année», ajoutent les organisateurs.

Parmi les temps forts déjà annoncés de cette 51e cérémonie des César qui sera à suivre en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+, la remise d’un César d’honneur à la star américaine Jim Carrey pour l’ensemble de sa carrière.