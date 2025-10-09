Dix pour cent : le tournage du film est lancé

Le tournage du film «Dix pour cent», adapté de la série à succès, a commencé. Camille Cottin y reprend son rôle.

C’est parti. L’équipe de «Dix pour cent» reprend du service. Netflix a annoncé le début du tournage du long métrage, adapté de la série française à succès, diffusée sur France 2 avant d’être achetée par la plate-forme. «Ils sont de retour. DIX POUR CENT, LE FILM est officiellement en tournage», a publié mercredi le géant du streaming sur ses réseaux, en marge d’une photo montrant le script de ce long métrage.

L’équipe d’origine au rendez-vous

La plate-forme a également confirmé le retour à l’écran de Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Nicolas Maury, Fanny Sidney et Liliane Rovère. Pour l'heure, l'intrigue reste encore sous cloche mais le script est signé Fanny Herrero, scénariste de la série, avec Émilie Noblet (Bis Repetita, Zorro saison 1) à la réalisation. Laetitia Casta et Vincent Macaigne devraient également faire une apparition dans le film, annonçait en septembre dernier Deadline.

Pour rappel, la série «Dix pour cent» narrait avec humour les aventures de l'agence artistique parisienne, ASK, et de leurs célèbres clients. Véritable succès dans l’Hexagone, la série imaginée par Dominique Besnehard lancée en 2015 avant de s’achever quatre saisons plus tard en 2020, a conquis depuis un public international. Elle a été adaptée au Royaume-Uni, en Italie, et prochainement dans une version espagnole co-produite par Eva Longoria. En 2021, la série française avait remporté le prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards, pour sa dernière saison.