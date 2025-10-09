James Cameron : voici le meilleur film de science-fiction, selon le réalisateur d'Avatar

En 2013, James Cameron ne tarissait pas d’éloges à propos de «Gravity», le film réalisé par Alfonso Cuaron avec Sandra Bullock et George Clooney dans les rôles principaux, le considérant comme un des meilleurs longs métrages de science-fiction de l’histoire.

Un compliment du maître du genre. Célèbre pour la mise en scène de monuments du cinéma de science-fiction comme «Avatar» et «Terminator», James Cameron s’était montré d’un enthousiasme débordant au moment de la sortie en salles de «Gravity», film d’Alfonso Cuaron avec Sandra Bullock et George Clooney au générique.

«J’ai été époustouflé, absolument mis au sol. Je pense que c’est la meilleure photographie cinématographique spatiale jamais réalisée, le meilleur film se déroulant dans l’espace jamais réalisé, et c’est un film que je vais avoir envie de regarder encore longtemps», avait-il confié à l’issue d’une projection privée, selon Variety. «Ce qui est saisissant, c’est la dimension humaine du film. L’association entre Alfonso et Sandra pour créer ce portrait absolument fascinant d’une femme luttant pour sa survie en apesanteur», avait-il ajouté.

L’histoire de «Gravity» est celle de deux cosmonautes, Ryan Stone et Matt Kowalski, qui se retrouvent être les seuls survivants d’une mission de réparation du télescope spatiale Hubble. Contraints de lutter pour leur propre survie, ils vont tenter par tous les moyens de retourner sur Terre malgré les difficultés qui s’accumulent.

Un film ultra-réaliste

Pour Alfonso Cuaron, «Gravity» est avant tout un film de survie, où le personnage incarné par Sandra Bullock est soumis à une pression physique et mentale hors du commun, flirtant même avec le suicide à un moment donné, alors que la situation paraît plus que jamais désespérée.

Détail amusant, la comédienne n’était pas le premier choix de la production pour le rôle, Angelina Jolie, Blake Lively et Natalie Portman ayant été approchées avant elle. George Clooney n’était pas non plus en haut de la liste pour jouer Matt Kowalski, personnage dont il a hérité après le refus d'un Robert Downey Jr. occupé par d'autres projets.

Alsonso Cuaron avait confié avoir travaillé pendant plus de quatre ans sur ce film avant qu’il ne voit le jour, et que le projet a pu se concrétiser dans les limites d’un budget acceptable grâce à la technologie déployée par The Volume, un espace cloisonné utilisé depuis par la série «The Mandalorian», permettant de créer un décor entièrement numérique ultra-réaliste et de prévisualiser toutes les scènes en direct, plutôt qu’en post-production.

À l’époque, «Gravity» avait été qualifié comme étant l'un des films se déroulant dans l'espace les plus proches de la réalité, avec plusieurs cosmonautes attestant de la crédibilité des moments vécus par les protagonistes à l’écran. Le film avant été encensé par la critique à sa sortie en salle, récoltant sept Oscars lors de la cérémonie de 2014, dont celui de la meilleure réalisation pour Alfonso Cuaron.