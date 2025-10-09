La Passion du Christ : Mel Gibson contraint de changer le casting de Jésus dans les suites en préparation

Selon le site Page Six, la suite du film «La Passion du Christ», dont le tournage doit prochainement être lancé à Rome, se fera avec un nouveau casting. Jim Caviezel ne reprendra pas le rôle de Jésus, ni Monica Bellucci celui de Marie-Madeleine.

Une nouvelle incarnation. Le site américain Page Six vient de confirmer un changement de casting pour les deux suites du film «La Passion du Christ» que Mel Gibson s’apprête à tourner à Rome, en Italie. Selon les informations d’une source, Jim Caviezel ne reprendra pas le rôle de Jésus, et Monica Bellucci celui de Marie-Madeleine, dans «La Passion du Christ : Résurrection», qui sera découpé en deux parties.

«Ils rencontrent actuellement des comédiens à Rome», affirme cette source. «Il y aurait eu trop de travail à faire avec les acteurs originaux… avec des effets numériques à ajouter, sans compter les contraintes d’agendas», poursuit-elle. «Il y a eu de nombreuses conversations à ce sujet ces derniers mois», précise-t-elle à propos du processus ayant mené à cette décision de ne pas reconduire le casting original.

Réalisé en 2004 avec un budget de 30 millions de dollars, «La Passion du Christ» avait rencontré un succès colossal au moment de sa sortie en salles, avec plus de 610 millions de dollars de recette. Mel Gibson s’était retrouvé par la suite mêlé à différents scandales pour des propos antisémites, sexistes et racistes, qui avait mené à sa mise à l’écart d’Hollywood, avant son retour en grâce ces dernières années.

Un «trip sous acide»

Invité du podcast de Joe Rogan en janvier 2025, il s’était exprimé sur le projet de suite de son film, dont le scénario est si dense qu’il a été découpé en deux volets censés arriver en salles en 2027. Mel Gibson avait comparé son film à un «trip sous acide» avec un séjour en enfer, et un basculement dans la science-fiction.

«Ça m’a pris 8 ans pour écrire le scénario de la suite, si on peut appeler ainsi ‘La Résurrection du Christ’, parce que c’est un sujet complexe et presque impossible à comprendre. Donc il faut nécessairement l’étayer avec beaucoup d’histoire du Salut et de théologie. C’était assez difficile à trouver et à synthétiser, parce qu’il faut comprendre, tout d’abord, pourquoi ça compte», avait-il notamment expliqué.

«Il faut se demander : pourquoi l’Humanité est si importante dans le processus ? Pourquoi les royaumes de Dieu et du diable s’affrontent pour les cœurs, les esprits et les âmes des hommes ? Pourquoi nous ? On est juste un amas de trucs paumés. On est imparfaits. Il faut se demander : pourquoi sommes-nous importants ? Qu’est-ce qu’on fait ici ? Toute cette histoire gigantesque, en entier. Et je pense que, pour comprendre ça, il faut commencer avec la chute des anges dans le firmament, au commencement. C’est une idée assez dingue : à quoi ça ressemblait ? Je sais à quoi ça ressemble. Ce n’est pas un film, c’est deux films, parce que c’est massif», avait-il ajouté.