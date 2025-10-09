Le réalisateur de «Mad Max» affirme que l'intelligence artificielle va permettre de démocratiser le cinéma

Alors que la grande majorité des professionnels du cinéma s’inquiète des conséquences de l’intelligence artificielle sur l’avenir de l'industrie, le réalisateur de «Mad Max», George Miller, s’est félicité de ses opportunités.

Un avis contraire. George Miller ne partage pas les craintes de l’industrie du cinéma hollywoodien à propos de la menace représentée par l’intelligence artificielle, qui s’est récemment inquiétée des capacités du logiciel de création vidéos d’OpenAI, Sora 2, ou lors de la révélation de l’actrice entièrement numérique Tilly Norwood.

Dans un entretien avec le site britannique The Guardian en marge du Omni AI Film Festival en Australie, dont il préside le jury, le réalisateur de «Mad Max» a comparé cette période à d’autres moments de l’histoire de l’art, comme l’utilisation de la peinture à l’huile à la Rennaissance «qui a donné aux artistes la liberté de reprendre et d’améliorer leurs œuvres au fil du temps».

«Ce changement avait provoqué la controverse – certains affirmant que les vrais artistes devaient être capables de peindre sur une toile sans avoir à opérer de corrections, tandis que d’autres se félicitaient de la flexibilité que cela leur offraient», a-t-il indiqué. «Un débat similaire s’est déroulé au milieu du 19e siècle avec l’arrivée de la photographie. L’art doit évoluer. Et alors que la photographie est devenue sa propre forme d’expression, la peinture a perduré. Elles ont toutes les deux changées, mais elles ont tenu. L’art doit évoluer», a-t-il ajouté.

L'IA ne sera jamais une menace

Selon George Miller, l’intelligence artificielle permet de démocratiser le cinéma, et c’est une bonne chose. «Elle va permettre de donner accès à la narration visuelle à n’importe quelle personne qui le souhaite. Je connais des adolescents qui utilisent l’IA. Ils n’ont pas besoin de se soucier de trouver un budget. Ils font des films - ou du moins ils montent des images entre elles», a-t-il poursuivi.

L’intelligence artificielle représente à ce jour «l’outil dynamique le plus évolué pour animer des images. En tant que cinéaste, j’ai toujours été fasciné par les outils à ma disposition. L’IA est là pour rester et changer les choses. La question de l’équilibre entre la créativité humaine et la capacité des machines, c’est cela qui est au cœur du débat actuel et de l’anxiété que certains ressentent», a-t-il précisé, ajoutant ne pas percevoir l’IA comme une menace en raison de son incapacité à saisir «l’essence de l'être humain».