Mort de l’acteur Ron Dean, star de «Risky Business» et «The Breakfast Club», à l’âge de 87 ans

Connu pour ses rôles dans «Risky Business» et «The Breakfast Club», l’acteur Ron Dean est décédé dimanche à l’âge de 87 ans.

Visage familier du grand et du petit écran depuis les années 1970, Ron Dean, l'acteur connu pour son travail dans des films emblématiques tels que «Risky Business», «The Breakfast Club», «The Dark Knight» et «Le Fugitif», est décédé le 5 octobre. Il avait 87 ans.

Il a rendu son dernier souffle le 5 octobre des suites d’une «longue maladie» dans un hôpital de Chicago, a déclaré à TMZ Maggie Neff, sa compagne depuis quarante ans. «Il est décédé à 16 heures précises, après que ses sœurs bien-aimées lui eurent fait leurs adieux. Il s'est accroché comme un guerrier pour dire au revoir à ses petites sœurs», a-t-elle déclaré.

«Je tenais sa main, et il m'a fait confiance quand je lui ai dit qu'il pouvait me lâcher. Quel honneur ! (...) Ron et moi étions des âmes sœurs. Notre connexion a été instantanée et a duré pendant près de quatre décennies. Notre amour était inconditionnel et durable. Nous nous sommes affrontés à maintes reprises au fil des ans, mais il toujours été question que nous serions là l'un pour l'autre en cas de besoin. Et nous l'avons toujours été» a-t-elle ajouté.

The cop who told Joel to get off the babysitter in 'Risky Business.' The hard-case dad in 'The Breakfast Club.' A detective questioning Dr. Kimball in 'The Fugitive.' A corrupt cop in 'The Dark Knight.' Rest in peace to Ron Dean — a Chicago original. pic.twitter.com/o6TPULy4NE — Richard Roeper (@RichardERoeper) October 9, 2025

Plusieurs rôles au côté de Tom Cruise

Né à Chicago, Ron Dean avait commencé sa carrière en incarnant des policiers et des militaires. L'un de ses premiers rôles fut celui d'un détective dans «Risky Business» (1983), au côté de Tom Cruise. Il a également joué au côté de l’acteur dans «The Color of Money» (1986) et «Cocktail» (1988), où il interprétait son oncle.

Il a aussi incarné le père du personnage joué par Emilio Estevez dans «The Breakfast Club» (1985). Il est aussi notamment apparu dans «Le Fugitif» avec Harrison Ford, et «Opération Crépuscule» (1989) avec Gene Hackman et Tommy Lee Jones. Il est également apparu dans le rôle du détective Michael Wuertz dans «The Dark Knight» (2008) de Christopher Nolan.

C’était aussi un visage familier du petit écran, avec ses participations dans diverses séries telles que «Hooker», «Arabesque», «Frasier», «Urgences», «Chicago Hope», «NYPD Blue», «À la Maison-Blanche» ou encore «Les Experts».

Andrew Davis, réalisateur du «Fugitif» et de plusieurs autres films avec Ron Dean, a confié dans un communiqué relayé par Deadline : «Ron Dean était un ami cher et un acteur formidable. Il incarnait le talent de Chicago. Après une jeunesse très difficile, Ron a transformé sa vie pour mener une carrière merveilleuse, en tant qu'être humain aimant et honnête, et en tant que talent respecté.»