Prix Nobel de littérature 2025 : l'auteur hongrois László Krasznahorkai récompensé par l'Académie

L'Académie suédoise a décerné ce jeudi, à Stockholm, le prix Nobel de littérature à l'écrivain hongrois László Krasznahorkai, «pour son œuvre fascinante et visionnaire qui, au milieu d'une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art». Le romancier succède à la Sud-Coréenne Han Kang, première femme asiatique à avoir reçu cette prestigieuse récompense l'année dernière.

L’auteur a remporté ce prestigieux prix à l’âge de 71 ans. L'Académie l'a qualifié de «grand écrivain épique dans la tradition d'Europe centrale qui s'étend de Kafka à Thomas Bernhard», et dont l’œuvre «se caractérise par l'absurdisme et l'excès grotesque», mais aussi au fil des années d’«un style plus contemplatif» né de ses voyages en Orient.

Plusieurs de ses ouvrages adaptés au cinéma

Né en en 1954 dans la petite ville de Gyula, au sud-est de la Hongrie, László Krasznahorkai s’est fait connaître en 1985 avec son premier roman «Tango de Satan», qui rencontre d’emblée le succès et est adapté au cinéma en 1994, par le réalisateur Béla Tarr.

Auteur de plus d’une dizaine d’ouvrages, il est également connu pour «La Mélancolie de la résistance», son deuxième roman sorti en 1989, lui aussi adapté au cinéma par Béla Tarr sous le titre «Les Harmonies Werckmeister». On lui doit aussi les ouvrages «Guerre & Guerre»(2006), ou encore «Le baron Wenckheim est de retour» (2016) pour ne citer qu'eux.

Surnommé par la critique américaine Susan Sontag de «maître de l’apocalypse», László Krasznahorkai avait décroché en 2015 le Prix international Man Booker pour l’ensemble de son œuvre, traduite dans une dizaine de langues.

Il est devenu, ce jeudi, le 118e lauréats du prix Nobel de Littérature depuis 1901. Outre la consécration qu’offre cette prestigieuse récompense, l'auteur se verra par ailleurs remettre 11 millions de couronnes suédoises, soit près d'un million d'euros.