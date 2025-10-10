Drake : la plainte pour diffamation du rappeur contre son label a été rejetée

Sur fond de conflit avec le rappeur américain Kendrick Lamar, Drake souhaitait intenter un procès pour diffamation contre son label. Mais la star a vu sa requête rejetée ce jeudi.

Coup dur pour Drake. Le rappeur canadien a vu sa plainte pour diffamation contre son label Universal Music Group (UMG) rejetée, ce jeudi 9 octobre, par une juge fédérale new-yorkaise. En conflit ouvert depuis des années avec le rappeur Kendrick Lamar, il avait attaqué sa maison de disques, l’accusant d'avoir «approuvé, publié et lancé une campagne pour faire du 'buzz' viral à partir d'un morceau de rap». Le morceau en question intitulé «Not Like us» est signé Kendrick Lamar et accuse Drake d'avoir des relations avec des jeunes filles mineures et le traite de «pédophile».

La juge a expliqué sa décision en précisant que ces accusations relèvent de «l’opinion», et ne peuvent donc pas, selon elle, être passibles de poursuites. «Dès le départ, cette plainte constituait un affront envers tous les artistes et leur expression créative, et n'aurait jamais dû voir le jour», a indiqué dans un communiqué un porte-parole d'Universal Music Group, qui s’est par ailleurs déclaré «satisfait du rejet de la plainte par le tribunal».

De son côté, la star de hip-hop estime que le label (UMG) qu’il partage avec son rival Kendrick Lamar, a fait le choix du «profit de l'entreprise sur la sécurité et le bien-être de ses artistes», considérant avoir été la cible de «menaces physiques» et être «bombardé par du harcèlement en ligne». En mai 2024, des coups de feu avaient blessé un vigile de sa propriété à Toronto. «UMG se réjouit de poursuivre son travail afin de promouvoir avec succès la musique de Drake et d'investir dans sa carrière», a pour sa part rétorqué la maison de disques.