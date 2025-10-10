John Lodge, le chanteur des Moody Blues, est décédé à l'âge de 82 ans

John Lodge, le chanteur et bassiste du groupe de rock britannique des Moody Blues, vient de mourir à l'âge de 82 ans.

Sa disparition laisse ses proches sous le choc. John Lodge, membre influent des Moody Blues, est «soudainement» décédé à 82 ans, a confirmé ce vendredi sa famille dans un communiqué officiel. «Notre cher mari, père, grand-père, beau-père et frère nous a été enlevé subitement et de manière inattendue», selon le communiqué. «John s'est éteint paisiblement entouré de ses proches et au son des Everly Brothers et de Buddy Holly. Son amour, son sourire, sa gentillesse et son soutien indéfectible nous manqueront à jamais.»

«Comme tous ceux qui ont connu cet homme au grand cœur le savent, c'était son amour indéfectible pour sa femme, Kirsten, et sa famille qui comptait le plus pour lui, suivi de sa passion pour la musique et de sa foi», ajoute le communiqué. «Nous avons le cœur brisé, mais nous cheminerons vers la paix, entourés de l'amour qu'il portait à chacun de nous. Comme John le disait toujours à la fin du concert, merci d'avoir gardé la foi.» Selon le Guardian, le musicien avait parlé du fait d'être un chrétien évangélique, affirmant que cela l'avait aidé à éviter les excès du monde du rock'n'roll.

Le classique «Nights in White Satin»

Né à Birmingham, il était bassiste, co-chanteur et auteur-compositeur des Moody Blues. Formé en 1964, le groupe a vendu plus de 70 millions de disques dans le monde et a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2018. Formation de Rnb, puis de rock progressif, les Moody ont d’ailleurs tourné jusqu’en 2018, après la célébration du 50e anniversaire de l’album psychédélique «Days of Future Passed». Parmi les tubes des Moody Blues composées par John Lodge figurent «Nights in White Satin» (1967), «Ride My See-Saw» (1968) et «I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)» (1973).





Son dernier projet solo était un EP, «Love Conquers All», sorti en février dernier. John Lodge était le dernier membre fondateur des Moody Blues, Ray Thomas étant décédé en 2018 et Graeme Edge en 2021.