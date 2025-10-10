Toute l’actu en direct 24h/24
Les Foudres : voici le palmarès de la première cérémonie dédiée au metal français et organisée au Bataclan

Plusieurs prix ont été décernés dont celui de l'engagement sociétal et environnemental de l'année. [© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dédiée au metal français, la première cérémonie des Foudres s’est déroulée ce jeudi soir au Bataclan, à Paris. Découvrez le palmarès complet de cette édition. 

«Le metal n'était pas assez représenté dans les cérémonies un peu officielles, un peu plus généralistes», a expliqué à l’AFP Arnaud Millard, directeur délégué du Bataclan, en référence aux Victoires de la musique. Partant de ce constat, une cérémonie baptisée Les Foudres et dédiée à ce genre musical «en pleine expansion», a été créée. La première édition s’est tenue ce jeudi 9 octobre au Bataclan, à Paris. 

Le groupe marseillais Landmvrks a remporté les prix de l’artiste de l’année et du meilleur album pour «The darkest place I've ever been», dévoilé au printemps dernier. Gojira, groupe des frères Duplantier qui a fait sensation à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, a également fait un doublé avec le trophée de la meilleure performance live et un Foudre d’honneur.

Le Hellfest qui a attiré près de 280.000 festivaliers en juin dernier, à Clisson (Loire-Atlantique) fait aussi partie des lauréats. 

Album de l’année

«The Darkest place I’ve ever been», Landmvrks

Artiste de l’année 

Landmvrks

Révélation de l’année

Revnoir

Événement de l’année 

Hellvest Festival 

Création audiovisuelle de l’année 

Hotu et Vithia

Performance live de l’année 

Gojira au Festival de Carcassonne 2025

Projet éditorial de l’année

Children of the Sabbath

Artwork de l’année

Yoann Lossel

Engagement sociétal et environnemental de l'année

More Women on stage

Prix des métiers de l’ombre

Frédéric Chouesne & Lorène Wienecke de Garmonbozia, Pascal Larre, régisseur, Corentin Charbonnier, photographe, éditeur et anthropologue du metal

Prix des meilleures ventes d’albums rock-metal

Ultra Vomit pour «Ultra Vomit et le Pouvoir de la puissance»

Foudre d’honneur 

Gojira

Musiquemétal

