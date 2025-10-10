Les Foudres : voici le palmarès de la première cérémonie dédiée au metal français et organisée au Bataclan

Dédiée au metal français, la première cérémonie des Foudres s’est déroulée ce jeudi soir au Bataclan, à Paris. Découvrez le palmarès complet de cette édition.
«Le metal n'était pas assez représenté dans les cérémonies un peu officielles, un peu plus généralistes», a expliqué à l’AFP Arnaud Millard, directeur délégué du Bataclan, en référence aux Victoires de la musique. Partant de ce constat, une cérémonie baptisée Les Foudres et dédiée à ce genre musical «en pleine expansion», a été créée. La première édition s’est tenue ce jeudi 9 octobre au Bataclan, à Paris.
Le groupe marseillais Landmvrks a remporté les prix de l’artiste de l’année et du meilleur album pour «The darkest place I've ever been», dévoilé au printemps dernier. Gojira, groupe des frères Duplantier qui a fait sensation à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, a également fait un doublé avec le trophée de la meilleure performance live et un Foudre d’honneur.
Le Hellfest qui a attiré près de 280.000 festivaliers en juin dernier, à Clisson (Loire-Atlantique) fait aussi partie des lauréats.
Album de l’année
«The Darkest place I’ve ever been», Landmvrks
Artiste de l’année
Landmvrks
Révélation de l’année
Revnoir
Événement de l’année
Hellvest Festival
Création audiovisuelle de l’année
Hotu et Vithia
Performance live de l’année
Gojira au Festival de Carcassonne 2025
Projet éditorial de l’année
Children of the Sabbath
Artwork de l’année
Yoann Lossel
Engagement sociétal et environnemental de l'année
More Women on stage
Prix des métiers de l’ombre
Frédéric Chouesne & Lorène Wienecke de Garmonbozia, Pascal Larre, régisseur, Corentin Charbonnier, photographe, éditeur et anthropologue du metal
Prix des meilleures ventes d’albums rock-metal
Ultra Vomit pour «Ultra Vomit et le Pouvoir de la puissance»
Foudre d’honneur
Gojira