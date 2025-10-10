Vanessa Paradis : quel est cet ami de longue date qui a collaboré au nouvel album de la chanteuse dévoilé ce vendredi ?

Artiste iconoclaste, la chanteuse et actrice Vanessa Paradis signe son grand retour à la musique avec «Le retour des beaux jours», dévoilé ce vendredi. Un disque solaire écrit et composé en partie par son complice Etienne Daho.

Le public l’a vue démarrer adolescente et devenir, au fil du temps, l’héroïne discrète d’un destin hors du commun qui touche à la fois à la musique, au cinéma et à la mode. Si elle sera le 5 novembre prochain à l’affiche de la comédie de Jérôme Commandeur, «T’as pas changé», Vanessa Paradis revient par ailleurs, ce vendredi 10 octobre, à la chanson avec la sortie de son nouvel album, «Le Retour des beaux jours», après sept longues années loin des studios.

Pour cet opus enregistré entre Paris et les mythiques studios londoniens d’Abbey Road qui succède à l'album «Les sources», la compagne du réalisateur et scénariste Samuel Benchetrit s’est entourée de ses fidèles collaborateurs, à commencer par son complice et ami de longue date : Etienne Daho. Ce dernier a notamment composé, avec Jean-Louis Piérot, le morceau «Bouquet final», qui «renoue avec un univers pop soul» cher à Vanessa Paradis, comme l’indique la maison de disques Barclay.

Une tournée en 2026

La star de 52 ans et Etienne Daho, de seize ans son aîné, se connaissent depuis près de trente ans et souhaitaient «travailler ensemble depuis très longtemps», comme l’a confié Vanessa Paradis à La Tribune Dimanche, le 5 octobre dernier. «Étienne est devenu un ami très cher, je dirais même un grand frère. J’admire le chanteur, l’auteur, le compositeur, mais aussi l’homme, son humilité, sa gentillesse et sa générosité», a-t-elle ajouté.

L’artiste singulière au timbre de voix si reconnaissable, a également fait appel à son clan, à savoir ses deux enfants nés de son union avec Johnny Depp. Sa fille, Lily-Rose, a en effet écrit le morceau «I Am Alive», tandis que son fils, Jack - beaucoup plus discret sur la scène médiatique - s’est occupé de la musique du titre «Elements». Un album solaire qui ne fera que renforcer la divine idylle que Vanessa Paradis entretient avec ses fans depuis des décennies, et qui s’accompagnera d’une grande tournée dès l’année prochaine. Deux concerts sont programmés les 21 et 22 mai 2026 au Zénith de Paris.