«Chien 51» : on a vu ce thriller d'anticipation avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, et voici ce qu'on en a pensé

Porté par un casting cinq étoiles, «Chien 51» de Cédric Jimenez nous plonge dans un Paris futuriste où l'intelligence artificielle fait régner l'ordre. Ce thriller, qui ne manque pas d'action, sort au cinéma ce mercredi.

Après «Bac Nord» et «Novembre», Cédric Jimenez enfile à nouveau le gilet pare-balles et passe à l'action avec son nouveau film, «Chien 51», en salles ce mercredi 15 octobre. Au casting de cette superproduction d’anticipation qui a été présentée hors compétition en clôture de la Mostra de Venise en septembre dernier, les visages d'Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, chers au réalisateur, se joignent à ceux de Romain Duris, Louis Garrel, Artus et Valeria Bruni-Tedeschi.

Dans cette adaptation du roman éponyme de Laurent Gaudé au budget de plus de 40 millions d’euros, les personnages sont plongés en 2045 dans un Paris divisé en trois zones représentatives des classes sociales. La reconnaissance faciale et les bracelets électroniques sont obligatoires. Et tous ces êtres traqués en phase de déshumanisation, sont surveillés par une intelligence artificielle prénommée Alma.

Lorsque le fondateur de cette dernière est assassiné, Salia, une policière de la zone 2 au passé trouble, et Zem, un flic insomniaque - et grand consommateur de lait bien malgré lui - de la zone 3, doivent faire équipe et enquêter sur un certain Jon Mafram, à la tête d’une organisation clandestine, Breakwalls, qui œuvre pour la révolution et milite pour la suppression des check-points. Mais très vite, les deux agents vont se rendre compte que la conspiration est reine.

Un film dystopique nerveux mais pas exempt de défauts

Comme à son habitude, Cédric Jimenez nous offre une œuvre percutante, nerveuse et efficace malgré des faiblesses scénaristiques, quelques performances caricaturales et une romance à laquelle on ne croit guère. Un concentré de tension façon «présent augmenté». Un thriller dystopique porté par des scènes d’action percutantes, à l’instar d'une course-poursuite haletante sur les quais ou d'une incroyable attaque de drones tueurs qui nous scotchent à notre fauteuil.

«Beaucoup de choses que l’on aborde dans «Chien 51» existent dans le réel, mais nous l’«augmentons» au sens dystopique du terme. (…) Prenez les checkpoints sous le périphérique : on constate déjà aujourd’hui que les gens ont de plus en plus de mal à se mélanger, il y a une polarisation des classes sociales. En matérialisant les checkpoints, on ne fait finalement qu’augmenter un constat social qui existe déjà», explique le réalisateur dans les notes de production.

Au-delà des fusillades et des explosions en cascade, Cédric Jimenez aborde avec ce grand divertissement populaire, la question de la liberté. «L’être humain est capable, par certaines peurs imposées par la société de renoncer à certaines de ses libertés. Tout ce qui peut être liberticide me touche, parce que ça touche à l’injustice, à la capacité de l’homme d’avoir un libre arbitre. Dans «Chien 51», l’IA est une donnée supplémentaire dans la justice... Quand un système judiciaire n’est plus forcément géré par le libre arbitre de l’être humain, et donc par la conscience, ça peut créer des problèmes», ajoute-t-il.