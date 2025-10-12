Le cinéaste Yórgos Lánthimos se verrait bien remplacé par une IA pour éviter la promotion de ses films

Le réalisateur multirécompensé Yórgos Lánthimos (Kind of Kindness, Pauvres Créatures, La Favorite, The Lobster…) a évoqué avec humour la possibilité de se faire remplacer par un avatar pour échapper aux longues tournées promotionnelles de ses films.

Alors que l’intelligence artificielle est au cœur de vifs débats notamment dans le milieu cinématographique, Yórgos Lánthimos pourrait bien lui trouver un seul intérêt. Le cinéaste grec dont le prochain film «Bugonia» sort en salles le mois prochain, a déclaré avec humour vouloir créer un avatar pour échapper à l’exercice de la promotion. Interrogé samedi 11 octobre lors d’un entretien à l’occasion du BFI London film Festival, le réalisateur nommé à plusieurs reprises aux Oscars et récompensé trois fois au festival de Cannes est en effet revenu sur le peu de plaisir qu’il prenait à défendre ses films une fois dans la boîte.

Un avatar pour ne pas répéter sans cesse la même chose

«Je n'ai pas envie de passer mon temps à être photographié et à parler aux gens. Cela prend presque autant de temps que de réaliser un film : vous passez quatre à six mois à tourner, six mois à monter, puis vous passez environ six mois à faire la promotion du film», a ainsi expliqué Yórgos Lánthimos, cité par The Hollywood Reporter.

Revenant sur la contrainte des nombreuses interviews qu’il doit donner pour la sortie d’un film, il s’est alors demandé : «Dois-je toutes les faire et répéter mille fois la même chose ? (…) Je regarde les gens en me demandant : "Je vous ai déjà dit ça ?" ». S’il est bien conscient de l’importance de la promotion comme il l’a ensuite expliqué, il se verrait bien cependant faire appel aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour s’épargner ces rendez-vous. «Surtout maintenant, avec la technologie, vous capturez quelque chose et tout le monde l'a ! Pourquoi dois-je le faire un million de fois ?», a-t-il poursuivi «Je veux dire, l'IA... Je vais créer un avatar et l'envoyer», a alors lancé, non sans dérision, Yórgos Lánthimos, avant de rappeler toutefois : «cela semble vraiment contraire à mes convictions».

Lauréat du Prix du Jury à Cannes pour «The Lobster» en 2015, puis du Prix du scénario en 2017 pour «Mise à mort du cerf sacré», le réalisateur dirige dans son prochain film, «Bugonia», l’actrice Emma Stone pour la quatrième fois. Après leur dernière collaboration en 2024 sur «Pauvres Créatures», qui a valu à Emma Stone l’Oscar de la meilleure actrice, elle campe cette fois à l’écran une grande cheffe d’entreprise kidnappée par deux conspirationnistes qui la suspectent d’être un alien. Le film est attendu le 26 novembre.