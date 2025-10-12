Vacances de la Toussaint : «La Nuit des Châteaux» revient illuminer le patrimoine français du 17 au 19 octobre

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre, une centaine de châteaux ouvriront leurs portes dès le coucher du soleil, à l'occasion de «La Nuit des Châteaux». Organisé partout en France, cet événement invite toute la famille à (re)découvrir les joyaux du patrimoine français sous un nouveau jour, guidé par la lumière des lanternes.

Des soirées hors du temps. Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du patrimoine, «La nuit des Châteaux» est de retour dans toute la France les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 octobre. Pour cette 7e édition, une centaine de châteaux ouvriront exceptionnellement leurs portes au clair de lune.

Lancé en 2019 pour sensibiliser le grand public à la préservation du patrimoine, cet événement, qui se tiendra donc pendant les vacances de la Toussaint, sera rythmé par des animations variées. Outre les visites aux flambeaux, les participants pourront réserver un dîners aux chandelles, assister à des spectacles vivants et à des concerts, mais aussi s'inscrire à des séances de dégustations et se prêter au jeu d’un Cluedo grandeur nature.

Le Château de Grosbois, de Valençay, de Montrottier...

En Ile-de-France, petits et grands pourront notamment découvrir à la lueur des bougies le Château de Grosbois (Val-de-Marne), haut lieu du trot et bijou architectural de style Louis XIII, conçu à l’origine comme une demeure de chasse.

Construit en grès et en briques, le Château de Dampierre-en-Yvelines (Yvelines), qui fait actuellement l’objet d’un vaste plan de sauvetage, sera lui aussi de la fête. L’occasion de marcher sur les traces de Jules Hardouin-Mansart, alias le célèbre architecte de Louis XIV et du Château de Versailles.

Sur la liste des forteresses, figurent également le Château de Valençay (Indre), qui fut la demeure de Talleyrand, le ministre de Napoléon, ainsi que le Château de Menthon (Haute-Savoie), toujours occupé par la même famille depuis bientôt 1000 ans.

On peut également citer le Château de La Mothe-Chandeniers (Vienne), où chacun pourra se glisser dans la peau d'un enquêteur pour résoudre un meurtre au sein du domaine, et le château médiéval de Montrottier (Haute-Savoie), qui abrite un fascinant cabinet de curiosité. Attention, les places étant limitées, toute visite nécessite une réservation en ligne.

«La nuit des Châteaux», du vendredi 17 au dimanche 19 octobre, dans toute la France.