La fête de la VOD : rendez-vous le 15 octobre pour découvrir 300 films à prix réduits

Pas moins de 300 films à prix réduits, à la location ou à l’achat, seront accessibles sur huit plates-formes à l’occasion de la 9e édition de la Fête de la VOD, dès ce mercredi 15 octobre, et jusqu'au 22 octobre.

Le cinéma à l’honneur. La 9e édition de la Fête de la VOD se tiendra du 15 au 22 octobre, avec l’accès à 300 films à prix réduits, à l’achat (5 euros) ou à la location (2 euros), sur .

Huit plates-formes sont partenaires de l'événement : CANAL VOD, Arte VOD, FILMO, Orange, PathéHome, PremièreMAX, UniversCiné, et VIVA

de «Conclave» au «Comte de Monte-Cristo»

Parmi les films accessibles, les téléspectateurs pourront (re-) découvrir «Anora», le film de Sean Baker lauréat de la Palme d’Or à Cannes en 2024 et de cinq Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice pour Mickey Madison. Le bijou d’Edward Berger «Conclave», avec Ralph Fiennes dans le rôle principal, sera également disponible, comme les succès du cinéma français qu’ont été «L’amour ouf» et «Le Comte de Monte-Cristo».

«La fête de la VOD revient pour une 9ème édition et c’est une excellente nouvelle pour tous les cinéphiles. Cette initiative commune de huit plates-formes françaises de vidéo à la demande permet au public de (re)découvrir toute la richesse de l’offre de films disponible sur ces services éditorialisés qui constituent l’offre légale, créatrice de valeur pour l’industrie cinématographique», a réagi Mathias Hautefort, le président de la SEVAD (Syndicat des éditeurs de vidéo à la demande).

«Le CNC est fier de soutenir cette année encore la fête de la VOD, qui réunit huit plates-formes françaises partenaires pour proposer au public le meilleur du septième art à prix réduit. Une belle occasion de découvrir la richesse et la diversité du cinéma français et international !», a commenté pour sa part Gaëtan Brual, président du CNC, dans un communiqué.