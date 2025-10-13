Photographie : un Français parmi les 100 finalistes du prestigieux Wildlife photographer of the year

Un photographe français a été sélectionné parmi les 100 finalistes du prestigieux Wildlife photographer of the year. Les lauréats seront annoncés ce mardi 14 octobre.

Grâce à un paresseux agrippé à un poteau en ciment, Emmanuel Tardy a été remarqué par le jury de l'un des plus prestigieux prix de photographie animalière. Le Français fait partie des 100 finalistes du Wildlife photographer of the year, grâce au cliché de ce petit mammifère.

Les grands lauréats de chaque catégorie seront annoncés ce mardi 14 octobre, mais Emmanuel Tardy peut déjà se féliciter d'avoir été sélectionné parmi les 60.636 photos soumises au jury de ce prix organisé par le Musée d'histoire naturelle de Londres.

Intitulé «No place like home», son cliché montre un paresseux accroché à un poteau en ciment avec du fil barbelé. Auprès de 20 minutes, Emmanuel Tardy, a expliqué que l'image «représente le contraste entre le monde sauvage et le monde domestique créé par les hommes».

Elle a été prise au Costa Rica, alors que le photographe et son épouse étaient coincés dans des embouteillage causés par cet animal qui tentait de traverser la route. Emmanuel Tardy juge le cliché «triste» car il démontre selon lui «la scission qui est en train de se créer entre l’homme et la nature».

«C’est un témoignage de ce qu’il ne faut pas faire ou des erreurs que nous sommes en train de commettre. Ce n’est pas le style de photo que j’ai envie de mettre en avant parce que j’essaie de privilégier des portraits d’animaux dans leur milieu naturel.»

Pourtant, Emmanuel Tardy a su qu'il proposerait le cliché au jury du Wildlife photographer of the year immédiatement après l'avoir capturé. Sa sélection a été une «immense joie» et une «vraie reconnaissance de [son] travail».

Si les grands lauréat du prix ne seront connus que ce mardi, le photographe sait d'ores et déjà que son cliché de paresseux sera exposé au Musée d'histoire naturelle de Londres jusqu'en juillet 2026, et qu'il figurera dans le livre des 100 plus belles photos du Wildlife photographer of the year, à paraître le 15 octobre.