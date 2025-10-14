«Astérix en Lusitanie» : entre nouveaux personnages et «saudade», le voyage au Portugal des héros gaulois se dévoile un peu plus

Pour leur 41e album, à paraître le 23 octobre, Astérix, Obélix et Idéfix mettent le cap sur la Lusitanie, l’actuel Portugal. Les auteurs étaient ainsi lundi 13 octobre à l'ambassade du Portugal à Paris pour lever - un peu - le voile sur ce nouveau livre.

Ce n'est pas très loin de la Gaule et pourtant ils n'y étaient encore jamais allés. Erreur réparée puisqu'après «Astérix en Hispanie» (1969), qui se déroulait en Espagne, Astérix et Obélix, accompagnés d'Idéfix, explorent cette fois sa voisine ibérique, la Lusitanie, jusqu'ici véritable Terra incognita pour les irréductibles Gaulois.

Depuis l'hôtel de Lévy, siège de l'ambassade du Portugal à Paris, le duo Fabcaro (texte) et Didier Conrad (dessins) ont ainsi présenté, lundi 13 octobre et à dix jours de sa sortie mondiale, «Astérix en Lusitanie», un album à la fois solaire et tendre, traversé par cette fameuse «saudade», ce «désespoir amusé» que Fabcaro décrit d’un sourire.

Falaises, maisons colorées, faïences et hospitalité dessinent un Portugal antique aux relents très actuels, à la fois bariolé et baigné de lumière. «On voulait quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux», appuie Didier Conrad. «Et surtout, éviter les clichés», ajoute Fabcaro.

«On rit ensemble, jamais contre»

Et le pari s'annonce réussi : «Astérix en Lusitanie rit avec les Portugais, jamais contre eux», souligne le scénariste et digne successeur d'Albert Uderzo.

Nouvelopus est un centurion romain dont les traits sont inspirés de l'humoriste Ricky Gervais. (DR)

L’humour se fait donc bienveillant, entre morues et «calçada portuguesa», du nom des pavés de Lisbonne - ou de sa lointaine aïeule romaine Olisipo - véritables mosaïques que l'on retrouve sur le sol de la ville.

Parmi les nouveautés, deux personnages inédits s’imposent : Pirespes, le méchant de l’histoire, et Nouvelopus, centurion romain, caricature à peine voilée de l'humoriste britannique Ricky Gervais, bien connu pour son humour caustique.

On retrouve aussi Boulequies, premier personnage lusitanien déjà aperçu dans «Le Domaine des dieux» (1971), mais jusqu'ici anonyme et qui hérite cette fois d’un vrai rôle.

Un album généreux

Les auteurs glissent aussi un flashback historique consacré à Viriate, «le Vercingétorix portugais», berger rebelle devenu chef de la résistance contre Rome, trahi par ses propres hommes.

Une demi-page lui rend hommage, posant les bases de la saudade : une mélancolie lucide née de la perte et du courage. L’ensemble respire la générosité : des paysages atlantiques aux villages suspendus, le dessin se veut ample, lumineux, ouvert sur la mer.

Très attendu en terre lusitane, où le tirage y sera pour l'occasion doublé, l’album paraîtra dans 19 langues et dialectes, dont le mirandais, langue régionale co-officielle du Portugal, mais aussi en galicien, du nom de la province espagnole de Galice, où la langue portugaise est née. Une manière, une fois encore, pour Astérix de rappeler qu’on peut être petit… et parler au monde entier.

Et comme le rappelle l’éditeur portugais Vítor Silva Mota, cité par Ouest-France : «Le Portugal a une longue tradition de lecture de la BD franco-belge. Tous les classiques, y compris Astérix – qui a trouvé son premier éditeur non francophone au Portugal en 1961 – ont été publiés dans des magazines ou journaux très répandus et populaires.»