«The Chronology of Water» : voici 3 choses à savoir sur le premier film de Kristen Stewart en tant que réalisatrice

Pour la première fois, la star américaine Kristen Stewart passe derrière la caméra. Primé au Festival de Deauville, son long-métrage, «The Chronology of Water», débarque ce mercredi dans les salles françaises.

Star du cinéma indépendant, l’actrice Kristen Stewart passe derrière la caméra avec «The Chronology of Water», attendu en salles ce mercredi 15 octobre. L’Américaine de 35 ans y aborde l’inceste et ses ravages en adaptant le roman autobiographique de Lidia Yuknavitch, une nageuse et écrivaine abusée par son père qui a tenté de trouver l’apaisement grâce à la littérature. Présenté au Festival de Cannes en mai dernier dans la section «Un certain regard», ce film s’est vu décerner le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation au 51e Festival du cinéma américain de Deauville.

Quelque 500 versions du scénario

Après avoir découvert en 2017 «La mécanique des fluides», le livre de la nageuse et romancière américaine Lidia Yuknavitch qu’elle a parcouru avec fougue sur sa liseuse, Kristen Stewart a choisi de l’adapter sur grand écran et s'est par conséquent penché sur le scénario. «Dès la première page, j’ai été comme électrisée : ce parcours erratique et non linéaire à travers traumatismes et souvenirs était différent de tout ce que j’avais lu auparavant, explique l’actrice devenue réalisatrice. Pendant huit ans, j’ai écrit et réécrit jusqu’à l’épuisement, j’ai fait 500 versions, sculptant un scénario qui pouvait être aussi éphémère et neurologique que la mémoire elle-même». Pour raconter cette histoire de violence envers une enfant, l’ex de Robert Pattinson a opté «pour un montage rapide, un son immersif, un rythme qui prend aux tripes et reflète le fonctionnement réel de la mémoire».

Imogen Poots dans le rôle-titre

Pour incarner l’héroïne de son long-métrage, Kristen Stewart a fait appel à la Britannique Imogen Poots, «l’une de (ses) actrices préférées qu’elle suit depuis des années». La comédienne de 36 ans à la filmographie éclectique, a notamment été aperçue dans «28 semaines plus tard» de Juan Carlos Fresnadillo, «Me and Orson Welles» de Richard Linklater, «Knight of cups» de Terrence Malick, «Green Room» de Jeremy Saulnier, «Chasseuse de géants» d’Anders Walter, ou encore «The Father» de Florian Zeller. Après l’envoi d’une première vidéo pour le casting, une rencontre a été organisée entre Imogen Poots et Kristen Stewart. Cette dernière se souvient : «Elle a lu une scène. (Et) elle avait à peine prononcé un mot que j’ai dit : 'Stop ! Il faut tourner avec une vraie caméra dès maintenant'».

Un récit tourné en 16 mm

Très exigeante dans son travail, Kristen Stewart a préféré la pellicule au numérique pour porter ce livre qu’elle considère comme «sacré» au cinéma. «Je pense que lorsque vous êtes assis à côté d’une caméra et que vous pouvez entendre battre son cœur, vous vous synchronisez avec elle. Alors que si vous êtes assis à côté d’une caméra numérique, vous enregistrez, vous ne prenez pas des images. (...) Je voulais vraiment que le film donne un sentiment d’intemporalité, et je pense qu’il était impossible d’engranger la quantité d’informations qu’enregistre une caméra numérique tout en laissant aux spectateurs la possibilité de remplir eux-mêmes les vides», se défend la star, qui a été révélée au grand public grâce à la saga «Twilight».