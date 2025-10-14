KPop Demon Hunters : le créateur du film d'animation est contre l'idée d'une version en live-action

Maggie Kang, la créatrice du film d’animation «KPop Demon Hunters», a affirmé être contre l’idée d’une adaptation en live-action à l’avenir. Un avis partagé par son co-réalisateur, Chris Applehans.

Rien d’autre à ajouter. Dans la foulée du succès international de son film d’animation «KPop Demon Hunters» sur Netflix, Maggie Kang a confié au site britannique de la BBC ne pas imaginer une adaptation en live-action du long métrage. «Tant d’éléments dans le ton et l’humour sont permis grâce à l’animation. Il est vraiment difficile d’imaginer ces personnages dans un monde réel. Cela semblerait trop terre-à-terre. Donc, pour moi, cela ne fonctionnerait absolument pas», a-t-elle expliqué.

Un avis partagé par Chris Applehans, le co-réalisateur du film. «L’un des grands avantages de l’animation est qu’elle permet de créer des personnages aux attributs incroyables. Rumi peut être une comédienne loufoque, puis chanter et faire un coup de pied arrière tournant une seconde plus tard, avant de faire une chute libre dans le ciel», a-t-il ajouté. «Le plaisir de l’animation réside dans la possibilité de repousser les limites du possible. Je me souviens qu’ils ont adapté beaucoup d’anime différents et que, souvent, cela semblait un peu guindé», a-t-il ajouté.

Une suite est-elle prévue ?

Selon le site américain Variety, une suite de «KPop Demon Hunters» est actuellement en discussion entre Netflix et le studio Sony. Maggie Kang a déjà affirmé ne pas être contre l’idée de poursuivre le développement de cette histoire centrée sur un groupe de K-Pop féminin luttant contre les démons, jusqu’au jour où un groupe de garçons baptisé Saja Boys – qui sont en fait des démons – vient contrarier leur plan.

«Nous sommes face à un énorme potentiel d’histoires secondaires. Il y a eu plusieurs questions laissées sans réponse et des zones d’ombre restant à explorer. Nous avons dû faire des choix, parce qu’il est impossible de tout traiter dans un film de 85 minutes. C’était l’histoire de Rumi, et nous avions également celles de Zoey et Mira – qui nous avons essayé de garder dans le film. Mais qui ont été finalement abandonnées, parce que ce n’était pas le film où elles devaient être traitées», a notamment expliqué Maggie Kang.