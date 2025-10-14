Le chanteur américain de soul D'Angelo est décédé à l'âge de 51 ans

Fer de lance du mouvement néo soul à la fin des années 1990, le chanteur et guitariste américain D'Angelo est décédé à l'âge de 51 ans, a-t-on appris ce mardi 14 octobre.

Une vocation précoce. Décédé à l'âge de 51 ans d'un cancer du pancréas selon sa famille, le chanteur, guitariste et compositeur D'Angelo, de son vrai nom Michael Eugene Archer, a marqué la scène musicale américaine et mondiale, multipliant les ventes à la fin des années 1990 et au début des années 2000, avant un retour très remarqué en 2014.

Convaincu de faire carrière dans la musique dès l'âge de 15 ans, D'Angelo, né en 1974 en Virginie, avait sorti un premier album, Brown Sugar, en 1995, remarqué pour son titre Lady, qui le plaçait dans la lignée des artistes neo soul comme Maxwell ou Erykah Badu.

Collaborations - notamment avec Lauryn Hill - ou apparitions sur des bandes originales (Scream 2) suivent pendant cinq ans, jusqu'à son album phare, Voodoo, sorti en 2000, avec deux Grammys Awards à la clé, dans lequel il rend hommage à Jimmy Hendrix ou Prince. «Untitled», avec son clip emblématique, en était le titre phare.

Déboires avec la justice

Sa carrière sera toutefois fortement impactée par ses déboires avec la justice, en 2005, après avoir été arrêté au volant en possession de cannabis et lui-même drogué, puis, la même année, pour possession de cocaïne.

C'est en 2014 qu'il fera son véritable et dernier retour, avec l'album Black Messiah, sorti sans véritable promotion, mais lui permettant de récolter, en 2016, les deux autres Grammys Awards de sa carrière. Preuve de son impact dans l'histoire récente de la musique américaine, le magazine Rolling Stone a classé, en 2020, son album Voodoo à la 28e place des 500 meilleurs albums de tous les temps.

Il laisse derrière lui un fils, Michael Jr., qu'il a eu avec la chanteuse Angie Stone, ainsi qu'une fille, Imani, née en