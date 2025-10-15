«C'est la meilleure performance de l'année» : Christopher Nolan fait l'éloge de Dwayne Johnson dans «Smashing Machine»

Christopher Nolan se montre particulièrement enthousiaste en parlant du film «Smashing Machine», qui sortira en France le 29 octobre. Pour le réalisateur, Dwayne Johnson y livre «la meilleure performance de l’année».

Le film a beau ne pas avoir reçu le succès escompté outre-Atlantique, «Smashing Machine» de Benny Safdie a néanmoins séduit de nombreux spectateurs, dont un certain Christopher Nolan. Le réalisateur d’«Oppenheimer» a été très marqué par le jeu qu’y livre Dwayne Johnson.

Selon les propos rapportés par Deadline, il a qualifié la performance de «déchirante». «Je trouve que c'est une performance incroyable. Je ne pense pas qu'on verra une meilleure performance cette année, ni la plupart des autres années», a-t-il déclaré.

Lors d’une discussion avec Benny Safdie, il a ajouté : «Félicitations pour ce film. C'est une œuvre vraiment remarquable et radicale qui sera de plus en plus comprise au fil du temps. Je suis très fier de vous connaître.»

Dans ce film qui arrive en France le 29 octobre, Dwayne Johnson joue la légende du MMA des années 1990 Mark Kerr, surnommé «The Smashing Machine», tandis qu’Emily Blunt incarne son épouse, Dawn Staples.