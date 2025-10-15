Drew Struzan, créateur d'affiches de cinéma favori de Spielberg et Lucas, est mort à 78 ans

Drew Struzan, l'artiste et illustrateur à l'origine de certaines des affiches les plus mémorables du cinéma, est décédé ce 13 octobre. Il avait 78 ans.

Deux semaines à peine après avoir appris la disparition du créateur d’affiches culte Renato Casaro, c’est ce mardi celle de Drew Struzan, illustrateur favori de Steven Spielberg et George Lucas, qui a tristement été annoncée.

L’artiste américain derrière les posters de «Star Wars», «Indiana Jones», «Retour vers le futur», «Les Goonies», «Blade Runner», ou encore «E.T.», était atteint de la maladie d’Alzheimer et est décédé à l’âge de 78 ans, a-t-il été indiqué sur sa page Instagram officielle.

Son épouse, Dylan Struzan, avait confié en mars que sa santé déclinait, écrivant sur Facebook : «Drew ne peut plus peindre ni signer pour vous. Il ne profite pas d'une retraite bien méritée, mais se bat pour sa survie.»

Des affiches culte

Favori des réalisateurs Steven Spielberg et George Lucas, Drew Struzan a créé les images associées à certains des plus grands films du XXe siècle tels que «Indiana Jones et la Dernière Croisade», «L'Empire contre-attaque», «Harry Potter à l'école des sorciers»…

Drew Struzan was the greatest film poster artist EVER. https://t.co/XDSwSJxeDE — Don Winslow (@donwinslow) October 14, 2025

Ses affiches étaient toutes peintes à la main. Lorsqu'on lui demandait quelle était sa préférée, il répondait : «Si j'en avais une, j'aurais déjà fait de mon mieux. Je perdrais mon étincelle de créativité. Ma préférée est toujours la suivante.»

Après avoir créé des pochettes d'album notamment pour les Beach Boys, les Bee Gees et Earth, Wind & Fire, Drew Struzan avait commencé sa carrière d'affichiste au milieu des années 1970. En 1977, il avait été recruté pour peindre les personnages humains de l'affiche de la réédition de «Star Wars» en 1978. Le début pour lui d'une longue collaboration avec George Lucas.

Drew Struzan has sadly passed away at the age of 78.



He was the legendary artist that worked on posters for the original 6 ‘Star Wars’ films, ‘Back to the Future’, ‘Indiana Jones’, ‘The Thing’ & much more. pic.twitter.com/0OE64OihXi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 14, 2025

Dans les années 2000, Drew Struzan a travaillé sur «Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal», avant d'annoncer sa retraite en 2008.

Dans une interview accordée à Slashfilm en 2021, Drew Struzan avait détaillé son processus créatif. «J'avais le sentiment que l'art ne se limitait pas à raconter une histoire. Je cherche à donner à chacun une idée de ce qu'il peut espérer. J'ai demandé aux réalisateurs ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient, et j'essaie de trouver le meilleur dans ce qu'ils font, puis je peins en conséquence. Je recherche les meilleures images possibles des acteurs et des scènes, et je m'intéresse à la palette de couleurs. Je conçois une composition ouverte, et non fermée, en disant : "Voilà ce que vous devez penser de ceci." J'ai alors le sentiment d'avoir fait du bon travail.»

«Drew a créé des œuvres d’art qui ont fait l’événement, a réagi Steven Spielberg qui l’avait un jour qualifié de son «dessinateur de cinéma préféré». Ses affiches ont fait de nombre de nos films des destinations incontournables…, a poursuivi le réalisateur, et le souvenir de ces films et de l’âge que nous avions lorsque nous les avons vus revient toujours à la surface rien qu’en regardant ses images photoréalistes emblématiques. Avec son style personnel et inventif, personne ne dessinait comme Drew.»

Steven Spielberg on Drew Struzan's passing:



"Drew made event art. His posters made many of our movies into destinations…and the memory of those movies and the age we were when we saw them always comes flashing back just by glancing at his iconic photorealistic imagery. In his… pic.twitter.com/gtIRCRhIp8 — Variety (@Variety) October 14, 2025

Guillermo del Toro lui rend aussi hommage : «Le monde a perdu un homme génial, un communicateur de génie et un artiste hors pair. J'ai perdu un ami : mon cher Drew.»