Isao Takahata : le réalisateur du «Tombeau des Lucioles» et du «Conte de la Princesse Kaguya» à l'honneur à la Maison de la culture du Japon

La Maison de la culture du Japon à Paris accueille une exposition et une rétrospective consacrées à Isao Takahata, un des pionniers de l'animation japonaise contemporaine à qui l'on doit notamment le sublime «Le Tombeau des Lucioles».

C’est une occasion unique de se plonger dans l’œuvre et la carrière d’un des plus grands maîtres du cinéma d’animation japonais. Isao Takahata (1935-2018) est, à partir de ce mercredi 15 octobre, à l’honneur d’une exposition et d'une rétrospective organisées à la Maison de la culture et du Japon à Paris.

Cofondateur du Studio Ghibli en 1985 avec Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki, Isao Takahata avait réalisé son premier long métrage, «Horus, prince du Soleil» en 1968. Parmi sa filmographie figurent «Le Tombeau des Lucioles», un chef d'œuvre sombre et déchirant sorti en 1988, tristement inspiré de sa propre expérience de la guerre, ayant lui-même miraculeusement survécu à un bombardement alors qu’il était enfant, mais aussi «Pompoko» (1994), «Mes Voisins les Yamadas» (1999), ou encore ce qui restera son tout dernier film, le joyau «Le Conte de la Princesse Kaguya» (2013).

Grand Explorateur de formes animées

L’exposition, pensée par Kazuyoshi Tanaka, proche collaborateur du Studio Ghibli, est organisée en quatre grandes sections qui retracent, de manière chronologique, l’ensemble de la carrière d'Isao Takahata, depuis ses débuts à la Toei.

D’une grande richesse graphique et poétique, carnets, storyboards, dessins originaux, celluloïds, extraits de films et vidéos, permettent de se plonger dans son univers et son processus créatif. Réalisateur de «Heidi» (1974), Isao Takahata innovera notamment en matière de production de série animée afin de pouvoir fournir dans les délais impartis les 52 épisodes commandés, introduisant pour cela la technique du «layout» dans le processus de création, une sorte de cartographie détaillée de chaque plan dans laquelle toutes les intentions de mise en scène sont soigneusement consignées.

Comme à son habitude, Isao Takahata prendra soin pour «Heidi», comme pour toutes ses productions passées et à venir, de s'entourer des plus grands dessinateurs pour les exécuter. C'est un certain Hayao Miyazaki, qui partage quelques-unes de ses obsessions comme celle du lien de l'homme avec la nature, qui s’attèlera durant toute une année à dessiner les centaines de layouts qui ont permis à la série de garder son niveau de qualité exceptionnel. La technique du layout a d'ailleurs eu à partir de là une influence majeure dans toute l’industrie de l’animation.

Féru de réalisme, avec un souci du détail jusqu'au-boutiste depuis le début de sa carrière, Isao Takahata cherchera ensuite à explorer d'autres formes et les adoptera plus tard, avec «Mes Voisins les Yamadas», dont le style inspiré de l’aquarelle a été rendu possible grâce à de toutes nouvelles techniques numériques. «Le Conte de la Princesse Kaguya», qui ouvre et ferme l’exposition et dont la conception aura nécessité huit ans, poussera encore plus loin l'expérimentation, jusqu’à sembler revenir à une forme presque primitive du dessin animé.

A noter que l’exposition est accompagnée d’une rétrospective. Du 21 au 31 octobre, il sera ainsi possible de voir ou revoir ses longs-métrages, mais aussi des épisodes des séries télévisées et des documentaires. La programmation est à consulter ici.

«Isao Takahata : Pionnier du dessin animé contemporain, de l’après-guerre au Studio Ghibli», se tiendra du 15 octobre 2025 au 24 janvier 2026 à la Maison de la culture du Japon, 101 bis Quai Jacques Chirac, 75015 Paris.