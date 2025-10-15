Les 5 meilleurs films des années 1980

Un classement des «meilleurs films» est toujours une aventure semée d’embûches, mais terriblement amusante. Voici notre liste des 5 longs métrages incontournables des années 1980. Le débat est ouvert.

Une discussion collective. Ce classement des meilleurs films des années 1980 a été établi en prenant en considération leur impact culturel, leur résonance populaire, et leur capacité à traverser les années sans prendre une ride (ou presque). Si vous n’êtes pas d’accord avec cette liste, faites la vôtre.

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue – 1981

En 1981, Steven Spielberg et George Lucas associaient leurs talents respectifs pour sortir «Les Aventuriers de l’arche perdue», un film couronné à cinq reprises aux Oscars qui figure, encore aujourd’hui, dans la liste des longs métrages les plus rentables de l’histoire. Il finira d’asseoir Harrison Ford – déjà brillant dans les deux premiers «Star Wars» – au rang de superstar hollywoodienne en donnant naissance à une saga cinématographique incontournable qui donnera naissance à quatre suites, une série télévisée, et plusieurs jeux vidéo. Ainsi qu’un nombre incalculable de vocations pour l’archéologie.

Star Wars – L’Empire contre-attaque – 1980

Après la gifle monumentale infligée par le premier volet en 1977, le deuxième film Stars Wars de la trilogie originale imaginée par George Lucas (cinquième chronologiquement) permettait de découvrir les suites des aventures de Luke Skywalker et de sa sœur, la princesse Leia, au moment où l’Empire galactique dirigé par Palpatine et Dark Vador prépare sa riposte après la destruction de l’Étoile Noire par l’Alliance rebelle. Le moment de la révélation du lien de parenté entre Luke et Anakin Skywalker à la fin du film est un moment qui a marqué à jamais l’histoire du cinéma.

Balde Runner – 1982

Échec commercial lors de sa sortie en salles, «Blade Runner», adaptation libre du roman «Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» de Philip K. Dick, imagine un monde futuriste peuplé de «réplicants», des androïdes biosynthétiques utilisés comme esclaves qui, un jour, décident de se rebeller contre le système qui les exploitent. Un film en avance sur son temps qui se regarde différemment à l’ère de l’intelligence artificielle. En plus d’Harrison Ford (encore lui), on saluera l’incroyable performance de Rutger Hauer dans le rôle du réplicant Roy Batty, dont la mort à l’écran s’accompagne de l’inoubliable «monologue des larmes de la pluie». Ainsi que la musique rétrofuturiste composée par Vangelis, qui donne à l’ensemble des airs de chef d’œuvre du 7e Art.

Retour vers le futur – 1985

Difficile de battre Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly dans «Retour vers le futur», film de science-fiction de Robert Zemeckis imaginant un lycéen effectuer un voyage dans le temps – de 1985 à 1955 – à bord d’une voiture DeLorean DMC-12 conçue par son ami, le docteur Emmett Brown, alors qu’ils sont attaqués par des terroristes. Marty se retrouve propulsé trente ans en arrière, avec aucun moyen de rentrer chez lui. Un film dont le succès donnera lieu à deux suites et qui reste, encore à ce jour, un divertissement réjouissant qui continue de conquérir le cœur du public, quarante ans après sa sortie en salles.

E.T. L’extraterrestre – 1982

En 1982, «E.T L’extraterrestre» réussissait l’exploit de déloger le premier volet «Star Wars» de la place de numéro 1 du film le plus rentable de tous les temps dont il s’était emparé cinq ans plus tôt. Il faudra attendre onze ans, et la sortie de «Jurassic Park», également réalisé par Steven Spielberg, pour que le long métrage laisse sa place en tête du classement. Ce film récompensé par quatre Oscars – dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur – a profondément marqué les esprits de toute une génération, avec certaines scènes, comme l’envol du vélo passant devant la lune, dans le ciel, qui sont aujourd’hui gravées dans l’imaginaire collectif. Un monument du cinéma.