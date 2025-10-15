Mort de D'Angelo : Beyoncé, Lauryn Hill, Jamie Foxx... Les stars rendent hommage au chanteur décédé mardi à 51 ans

Le monde de la musique a rendu hommage à la légende de la néo-soul D'Angelo, après l’annonce de sa mort ce mardi à l'âge de 51 ans.

Il a inspiré des générations d'artistes qui ont grandi en écoutant des albums, le chanteur et musicien D’Angelo est décédé mardi après une âpre lutte contre un cancer du pancréas ont tristement fait savoir ses proches.

De nombreux artistes lui rendent hommage. A commencer par Beyoncé qui lui a dédié la page d'accueil de son site officiel. Une photo du musicien au micro est accompagnée de la légende suivante : «Repose en paix… Nous te remercions pour ta belle musique, ta voix, ta maîtrise du piano, ton talent artistique. Tu as été le pionnier de la néo-soul et tu as changé et transformé le rhythm and blues à jamais. Nous ne t'oublierons jamais.»

«Ça fait très mal ! La façon dont cet homme s'est investi dans la musique ! J'ai entendu des histoires sur son talent exceptionnel… Je suis sans voix… Il est VRAIMENT unique. Cette perte est tout simplement bouleversante !», a écrit Kelly Rowland sur Instagram.

«Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec toi», a écrit sur X Lauryn Hill qui avait collaboré avec lui sur «Nothing Really Matters», l'un des morceaux de son album de 1998 «The Miseducation of Lauryn Hill». «Ta beauté et ton talent indéniables n'étaient pas de ce monde, et une présence étrangère a besoin de protection dans un monde qui aspire à la lumière et à l'onction de Dieu. Monsieur, tu nous as émus, stimulés, inspirés et même intimidés par ton génie.»

I regret not having more time with you. Your undeniable beauty and talent were not of this world, and a presence not of this world needs protection in a world that covets light and the anointing of God. You sir, moved us, stirred us, inspired and even… pic.twitter.com/sx7pepWBZB — Ms. Lauryn Hill (@MsLaurynHill) October 14, 2025

«C’est douloureux, a écrit sur Instagram Jennifer Hudson. On a vraiment perdu quelqu’un de spécial aujourd’hui. Je n’arrive pas à y croire. D’Angelo, ta voix vivra pour toujours repose en paix».

This really hurts ! We lost a true original today. It just doesn’t seem real!! It can’t be . D’Angelo, your voice will live on forever. Rest well, King !!! pic.twitter.com/WpOoUANNtw — Jennifer Hudson (@IAMJHUD) October 14, 2025

Autre figure influente de la neo-soul, Jill Scott a confié sur X : «Je l'aime, je le respecte, j'admire son talent. Cette perte est douloureuse ! Je porte tout mon amour à ma famille, qui est sa famille. Je suis tellement désolée. Repose en paix, génie.»

I told you a long time ago-You ain’t gon understand everything & everything ain’t meant 4 U ,nor I, to understand. I never met D’Angelo but I love him, respect him, admire his gift. This loss HURTS!! Love to my family that are family to him. I’m so sorry. R.I.P. GENIUS. 💔 💔 — ⭐Jill Scott⭐ (@missjillscott) October 14, 2025

L’acteur Jamie Foxx a posté un long message sur Instagram pour faire part de son chagrin. «Je me souviens de quand j’ai entendu ta musique pour la première fois... Je me suis dit, bon sang, qui que ce soit, il est sacré... Puis, quand j'ai finalement eu la chance de te voir... Comme tout le monde quand ils ont vu le clip le plus incroyable de notre époque... J'ai été époustouflé», a-t-il poursuivi avant de conclure ainsi : «Dieu t'a mis ici pour une raison et nous avons tous eu la chance de voir ce que Dieu avait créé... C'est pourquoi aujourd'hui, de vraies larmes coulent sur mon visage... d'apprendre la nouvelle que Dieu a ramené à la maison l'une de ses créations spéciales... Je sais que Dieu ne fait pas d'erreurs... Mais celle-ci fait un mal de chien... repose-toi mon ami... tu nous manqueras pour toujours.»

Nile Rodgers se souvient de leur première rencontre sur X : «Mon ami Gary Harris a amené ce musicien nommé D'Angelo dans mon appartement de New York. Il essayait de savoir quoi faire de la musique qu'il avait apportée avec lui. J'ai écouté chaque morceau… pas seulement par respect (…) À la fin de la rencontre, il m'a demandé : ‘Que dois-je en faire ? Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai dit : ‘C'est parfait !' (…) Environ un an plus tard, j'ai entendu une de ces chansons à la radio. C'était du génie et c'était exactement ce qu'il avait joué pour moi. Je sais… j'ai toujours la cassette originale.»

My friend Gary Harris brought this musician named D'Angelo over to my NYC apt. He was trying to figure out what to do with the music he'd brought with him. I listened to every cut...not just out of respect but because it was smoking. At the end of the encounter he asked me, "What… pic.twitter.com/4KjOKLswP9 — Nile Rodgers (@nilerodgers) October 14, 2025

Tyler, The Creator a publié une longue déclaration sur Instagram, se souvenant d'avoir acheté «Voodoo» pour son neuvième anniversaire. «Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait écrire quelque chose d'aussi simple, mais personnel, mais aussi vaste et génial», a écrit Tyler. «Il était tellement spécial. Un savant. Un véritable extraterrestre».

Doja Cat a partagé ses mots sur X : «Repose en paix, D'angelo. Mes pensées, mon amour et mes prières vont à sa famille et à ses amis. Une véritable voix de l'âme et une source d'inspiration pour de nombreux artistes brillants de notre génération et des générations à venir.»

Rest in peace D’angelo. My thoughts, love and prayers go out to his family and friends. A true voice of soul and inspiration to many brilliant artists of our generation and generations to come. — DOJA CAT (@DojaCat) October 14, 2025

Flea des Red Hot Chili Peppers a qualifié D'Angelo, de «l'un de mes favoris de tous les temps» dans une publication Instagram. «Personne n'a rien fait d'aussi funky ces 30 dernières années», a-t-il ajou«Je ne l'ai jamais connu, mais sa musique m'a profondément touché. Quelle voix rare et magnifique, et une approche inimitable de l'écriture. Quel musicien ! Il a révolutionné la musique populaire. Vole librement avec les anges, D'Angelo, nous t'écouterons toujours et serons toujours émus. Je m'agenouille et prie.»

«Repose en paix, D'Angelo », a écrit Missy Elliott. «Aucun parent ne souhaite voir ses enfants partir, mais c'est aussi très douloureux pour les enfants de voir leurs parents partir. Prions donc pour son fils (né en 1998, ndlr), qui a également perdu sa mère (la chanteuse Angie Stone, ndlr) cette année, afin qu'il puisse trouver la force.»

Rest Peacefully D’Angelo🙏🏾🕊️

No parent want to see their children go but it’s painful for children to see their parents go to so send prayers up for his son who also lost his mom this year for strength 🙏🏾 pic.twitter.com/XDIRSskF08 — Missy Elliott (@MissyElliott) October 14, 2025

D'Angelo a sorti trois albums au cours de sa carrière, «Brown Sugar», «Voodoo» et «Black Messiah», sorti en 2014. Génie de la neo-soul, il s'est fait connaître pour son mélange de R&B et de hip-hop, et a remporté quatre Grammy Awards.