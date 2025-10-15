Vacances de la Toussaint : 7 spectacles à voir en famille

Les vacances de la Toussaint se précisent avec son lot de spectacles jeunesse à découvrir et à partager en famille. Parmi eux, plusieurs nouveautés prometteuses et des reprises qui ont fait leurs preuves.

«Il était une fois», la série animée culte débarque sur scène

La série animée culte «Il était une fois» s’apprête à faire ses premiers pas sur scène. Près de 50 ans après sa création par Albert Barillé, en 1978, Maestro, Pierre ou encore Nabot arrivent sur les planches dans un spectacle familial créé par son épouse, Hélène Barillé, et Arthur Jugnot, qui signe également la mise en scène. Une création dans laquelle le célèbre savant à la longue barbe et ses amis devront sauver Pierre, coincé dans l’espace alors qu’il est devenu astronaute. L’occasion de se lancer dans une grande aventure qui, de Christophe Colomb à l’homme préhistorique en passant par le corps humain, ne manquera pas de rester fidèle à l’esprit de la série.

«Il était une fois… le spectacle», du 11 octobre au 27 février, théâtre de la Renaissance, Paris.

«Pourquoi, Pourquoi ?», du podcast aux planches

L’humoriste et chroniqueuse Marine Baousson adapte pour la scène son podcast «Petit Vulgaire», un programme déjà écouté plus de 2 millions de fois et récompensé en 2022 du prix du podcast jeunesse au Paris Podcast Festival. Baptisé «Pourquoi, Pourquoi ?», le spectacle reste fidèle à l’esprit de son aîné : répondre avec clarté et humour aux questions que se posent les enfants sans jamais les infantiliser. Sur scène, ils auront en prime, le plaisir de choisir les thèmes abordés en votant, lors de chaque représentation, entre plusieurs propositions. Un spectacle mis en scène par Nicolas Vital, qui a notamment collaboré avec Laura Felpin (Molière de l’humour en 2023) ou encore Bérengère Krief, et interprété par le duo Perrine Megret et Quentin Thiriau, bien décidés à instruire par le rire. Un joyeux programme.

«Pourquoi, Pourquoi?», à partir du 18 octobre, Théâtre Michel, Paris.

Un conte musical inspiré avec cLAUDIA tagbo

Une histoire inspirée, un casting impressionnant avec notamment la participation en alternance de Claudia Tagbo et Alex Ramirès, un univers graphique poétique et flamboyant, et des chansons signées Gaëtan Roussel, Pierre Dominique Burgaud (Le soldat Rose), Anna Chedid alias Nash, ou encore Martin Luminet... La comédie musicale «Orso et le secret des étoiles» enchantera le Grand Rex pendant les vacances. Dévoilé fin septembre, le spectacle événement de la rentrée, écrit par Sylvie Gaillard et mis en scène par Ludovic Marcato, plonge dans un univers virevoltant inspiré du mythe du marchand de sable. A la clef, une histoire inédite pour toute la famille. Celle du jeune Orso, qui va devoir affronter sa peur de la nuit et se lancer dans une course contre la montre afin de retrouver les précieux grains disparus du marchand de sable, avant que le soleil ne se couche. Un spectacle peuplé de personnages originaux et traversé par plusieurs grands thèmes : la peur de la nuit mais aussi la confiance en soi.

«Orso et le secret des étoiles», du 26 octobre au 2 novembre Grand Rex, Paris et en tournée dans l'Hexagone à partir de janvier 2026.

Pocahontas sur scène avec Cerise Calixte

Porté à l'écran avec succès par Disney en 1995, la légende de Pocahontas investit les planches dans un nouveau spectacle musical familial. Une création imaginée et mise en scène par les frères Safa, qui signent ici leur cinquième spectacle jeunesse après plusieurs succès. Entre poésie, chorégraphies, chants et décors immersifs, le show revisite la rencontre entre John Smith, colon anglais, et Pocahontas, fille de la cheffe de la tribu de Powhatan, dans l’Amérique du 17e siècle. Une héroïne interprétée sur scène en alternance par Maeva Andria et Cerise Calixte, voix française de Vaiana dans le film «Vaiana, La Légende du bout du monde».

«Pocahontas, le musical», à partir du 4 octobre, Théâtre Gaîté Rive Gauche, Paris.

Arsène Lupin vient jouer les illusionnistes

Le célèbre gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc ne cesse d'inspirer. Après la série à succès «Lupin», avec Omar Sy, il est le héros d'un nouveau spectacle jeunesse : «Arsène Lupin, gentleman illusionniste». Signée par le duo d'auteurs Ely Grimaldi et Igor de Chaillé, déjà à l’origine de l'adaptation scénique «Le Livre de la jungle » nommée aux Molières, cette nouvelle création suivra ce maître du déguisement et de l'illusion dans le Paris des années folles, alors qu'il se lance dans une course poursuite pour déjouer les plans de sa redoutable adversaire, la comtesse Cagliostro. Magie, énigme, illusion, suspense et humour seront au rendez-vous de ce spectacle immersif où les spectateurs pourraient bien devenir les complices de cette aventure, annonce la production.

«Arsène Lupin, gentleman illusionniste», à partir du 5 octobre, Théâtre des Variétés, Paris.

«Madagascar» joue les prolongations

La joyeuse bande de «Madagascar» est de retour sur les planches. Portée pour la première fois sur scène en France en octobre 2024 par Philippe Hersen - à qui l'on doit déjà les spectacles à succès «Charlie et la chocolaterie» et «Priscilla folle du désert» - l'adaptation scénique du célèbre film d'animation Dreamworks investit à nouveau le théâtre de Gymnase pour les vacances de la Toussaint. Au programme : une comédie musicale haute en couleur qui reprend «les éléments classiques du film», également portée par de nouvelles chansons.

«Madagascar», à partir du 18 octobre, Théâtre du Gymnase, Paris.

«Le Chat Botté» de retour après deux prix

Le malicieux Chat Botté joue les prolongations. Après avoir décroché deux prix lors des Trophées de la comédie musicale en juin dernier (meilleur spectacle jeune public, et révélation masculine pour Nathan Desnyder), le show des frères Safa, adapté du célèbre conte de Charles Perrault, est de retour au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Au programme : une folle aventure pleine d'humour portée par des personnages pittoresques et une musique entraînante pour faire revivre l'histoire d’un chat, pas tout à fait comme les autres, prêt à tout pour élever son maître au rang de marquis.

«Le chat botté Musical», actuellement au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, Paris.