Carole Bouquet s'est évanouie sur scène lors d'une représentation à Paris

L’actrice Carole Bouquet, 68 ans, a été victime d’un malaise sur scène mercredi soir lors d’une représentation à Paris. Elle va mieux a rassuré le théâtre.

Une grosse frayeur. L’actrice Carole Bouquet s’est effondrée mercredi 15 octobre sur la scène de la Scala Paris aux alentours de 19h45, selon les informations du Parisien. La comédienne de 68 a été victime d’un malaise 45 minutes après le début de la représentation. Elle interprétait seule sur scène la pièce «Le professeur», adapté du livre d’Emilie Fraîche, sur les derniers jours de l’enseignant Samuel Paty.

Selon un spectateur cité par nos confrères, le public a eu du mal à comprendre les deux phrases qui ont précédé son malaise. Il a d’abord «cru à une mise en scène» avant que «le rideau se ferme» et qu’un médecin intervienne sur scène.

L’actrice est remontée sur scène pour saluer le public

Après quelques minutes d’attente, la metteuse en scène Muriel Mayette-Holtz s’est adressée au public. Expliquant que Carole Bouquet «ne se sentait pas en état de finir sa lecture», elle a proposé de la finir elle-même.

Carole Bouquet est finalement remontée sur les planches à l’issue de la lecture. La star est venue saluer le public au côté de Murielle Mayette-Holtz. «Elle se sont embrassées mais Carole Bouquet n’a pas parlé», a rapporté un témoin au Parisien, précisant que le duo avait eu droit à «une belle standing ovation».

De son côté, le théâtre s’est voulu rassurant. «Carole va mieux. Un coup de mou, ça arrive», a déclaré hier soir la salle parisienne, notant que l’actrice devrait reprendre la pièce ce jeudi.

Pour l’heure, aucune annulation n’est mentionnée sur le site de la Scala Paris. La pièce est programmée jusqu’au 14 décembre.