Fermé en raison de moisissures, le musée de Brest ne rouvrira pas avant 2033

Une fermeture de longue durée pour des travaux pharaoniques. Le musée des Beaux-Arts de Brest (Finistère), fermé depuis le début de l'année en raison de moisissures menaçant ses œuvres, ne rouvrira pas avant 2033, selon une annonce faite par la municipalité ce jeudi 16 octobre.

Découvertes pendant la fermeture hivernale, ces moisissures avaient empêché la réouverture du musée de Brest prévue le 1er février dernier. Une vingtaine de tableaux sur les 190 exposés avaient été touchés, dont «L'Allégorie chrétienne», une huile sur toile du XVIIIe siècle de la peintre autrichienne Angelica Kauffmann.

Jeudi, la presse était invitée à assister au travail de restauration des œuvres, qui sont décrochées, posées sur une table puis décadrées et soigneusement aspirées pour en retirer les moisissures. «On découvre des moisissures en décadrant les œuvres», a précisé Sophie Lessard, directrice du Musée des Beaux-Arts de Brest métropole.

«Des tâches irreversibles»

Après analyses, des fongicides spécifiques sont utilisés pour traiter les œuvres touchées. «Les moisissures se développent dans de plus en plus d'institutions (...) elles font des tâches irréversibles qu'on ne peut cacher qu'en faisant de la retouche. Elles peuvent traverser le revers et provoquer des soulèvements de couches picturales», a souligné la restauratrice Gwenola Corbin.

Les toiles doivent être traitées et surveillées, jusqu'à l'ouverture, en 2029, d'un pôle de conservation, dont le coût pour «couvrir» les 15.000 œuvres du musée est estimé à 9 millions d'euros.

Un projet d’agrandissement et de requalification

Ouvert en 1877, le musée de Brest avait vu la plupart de ses œuvres détruites par les bombardements de juillet 1941.

Son successeur, construit en 1968 et mal ventilé, sera prochainement réhabilité et agrandi, une opération qui devrait prendre plusieurs années et se terminer «en 2033-2034 vraisemblablement», selon Réza Salami, adjoint au maire chargé de la politique culturelle.

«Pour le moment, on sait qu'il va falloir mettre 30 à 40 millions d'euros pour requalifier le musée», qui devrait s'agrandir vers l'ancienne bibliothèque avoisinante, a ajouté ce dernier.

«On ne fait pas ça par plaisir. Mais, parce qu'avant tout, un musée a le devoir de préserver ses œuvres afin de les transmettre aux générations futures», a conclu l'élu socialiste.

Il a rappelé que de nombreux musées étaient touchés par le phénomène de moisissures, en France ou en Scandinavie, sans doute en lien avec le réchauffement climatique.