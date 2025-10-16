Freddie Mercury : des paroles inédites du tube Bohemian Rhapsody vont être publiées dans l'ouvrage de son ex-fiancée

Des paroles inédites des plus grands tubes de Freddie Mercury, dont «Bohemian Rhapsody» ou encore «Don’t stop me know», seront dévoilées par Mary Austin, son ancienne fiancée, dans un ouvrage à paraître en septembre prochain, date à laquelle le rocker aurait fêté ses 80 ans.

Une plongée dans l’univers créatif de Freddie Mercury. Alors que le chanteur décédé en 1991 à l’âge de 45 aurait dû célébrer ses 80 ans le 5 septembre prochain, un nouvel ouvrage révèlera à l’occasion de cette date anniversaire des documents inédits ayant appartenu au leader du groupe Queen, a révélé la presse britannique mercredi.

Intitulé «A Life In Lyrics» (Une vie en paroles), le livre signé Mary Austin, ex-fiancée de Freddie Mercury à qui l’artiste avait légué sa maison et ses biens, comprendra plusieurs pépites. Parmi elles, des paroles alternatives et des couplets abandonnés pour «Bohemian Rhapsody», mais aussi plusieurs versions préliminaires de «Don't Stop Me Now», ainsi que des chansons qui n'ont jamais été enregistrées, rapporte notamment The London Evening Standard.

Des documents retrouvés par hasard il y a deux ans

Ces documents extraits des carnets personnels de l’artistes ont été retrouvés en 2023 par Mary Austin au domicile du rocker, comme l’a confié cette dernière. «Au début de l'année 2023, j'ai commencé à feuilleter les documents que ma famille et moi avions rassemblés, qui étaient restés intacts et invisibles dans la maison pendant plus de trente ans», a déclaré l’ancienne compagne de la star dans les années 1970. «Il s'agissait des brouillons des paroles de Freddie, rédigés sur des feuilles volantes et dans de simples cahiers qui ne laissaient rien deviner des merveilles qu'ils renfermaient», poursuit-elle.

Des textes qui seront «replacés dans leur contexte grâce à de nouvelles perspectives et à quelques anecdotes sur notre vie commune», a poursuivi Mary Austin qui, avec cette parution à venir, entend mettre «en lumière la force créative remarquable de (son) cher ami, pour le plus grand plaisir de tous ceux qu'il continue de ravir et d'inspirer, même après toutes ces années.»

Freddie Mercury et Mary Austin se sont rencontrés en 1969. Le couple a été fiancé entre 1973 et 1976, date à laquelle ils se sont séparés, après que l’artiste lui a officiellement annoncé être homosexuel. Ils sont restés amis proches et ont vécu sous le même toit jusqu’au décès du chanteur en 1991 d’une pneumonie, après avoir contracté le sida quatre ans plus tôt, en 1987. Freddie Mercury avait fait de Mary Austin sa principale héritière, lui léguant, outre sa maison de Garden Lodge, à Londres, l'intégralité de ses archives créatives, couvrant toute sa carrière, depuis ses débuts avec Queen jusqu'à la fin de sa carrière solo.

«A Life in Lyrics» est attendu le 1er septembre 2026 aux éditions HarperCollins.