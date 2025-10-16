Retour vers le futur : Michael J. Fox répond aux critiques de la scène où il joue «Johnny B. Goode»

Dans son livre dédié au tournage de la saga «Retour vers le futur», «Future Boy», sorti en librairie le 14 octobre, Michael J. Fox est revenu sur les anachronismes dénoncés par certains fans dans le premier volet, notamment sur la chanson «Johnny B. Goode».

Une interminable rengaine. Michael J. Fox a tenu à répondre une bonne fois pour toutes aux critiques de certains fans à propos des anachronismes contenus dans le premier volet de la saga «Retour vers le futur», au moment où le personnage de Marty McFly se met à jouer le morceau «Johnny B. Goode» de Chuck Berry, lors du bal du lycée de fin d’année.

Le problème ? La guitare utilisée à l’écran – une Gibson ES-345 – ainsi que la chanson en elle-même ne sont pas sortis en 1955, année durant laquelle se déroule l’action du film, mais seulement trois ans plus tard. Il est donc impossible que le guitariste du groupe auquel se joint Marty pour interpréter «Earth Angel», puis «Johnny B. Goode», puisse avoir cet instrument en sa possession.

«Pour jouer Johnny B. Goode, Marty emprunte la Gibson ES-345 de Marvin Berry, une guitare introduite sur le marché en 1958 – trois après la scène se déroulant en 1955 dans le film», reconnaît Michael J. Fox dans ses mémoires, «Future Boy», publiées le 14 octobre, dans lesquelles il raconte les coulisses du tournage de la saga, soulignant que ce détail lui est constamment rappelé par les fans du film «encore et encore».

Une guitare historique

«Je vous l’accorde, ce détail n’est important que pour quelques milliers de mordus du film ayant passé en revue les moindres détails et analysé tous les aspects du continuum espace-temps», a-t-il ajouté. Selon le comédien de 64 ans, il n’y a eu aucune volonté particulière de la part du département des accessoires, qui a sélectionné cette guitare uniquement parce que sa couleur et sa forme ressemblait à celle utilisée par Chuck Berry dans une vidéo populaire de lui en train de jouer à la guitare sur scène.

Michael J. Fox précise que les deux versions de la guitare sont deux instruments chers à son cœurs, et que la marque Gibson à la particularité de fabriquer des guitares imposantes, mais assez légères «qui font que même un homme de ma taille est capable de la faire bouger dans tous les sens, tout en y jouant», a-t-il indiqué.

À noter que depuis le mois de juin, à l’occasion du 40e anniversaire de la sortie du premier volet de la saga «Retour vers le futur», Gibson a lancé une campagne internationale pour retrouver la trace de la Gibson ES-345 utilisée dans le film. «Au moment de tourner la suite, les équipes de production ont voulu remettre la main sur la guitare, mais elle était introuvable. Aujourd’hui, les fans de musique à travers le monde ont l’opportunité d’aider Gibson à remettre la main sur la guitare la plus importante de l’histoire du cinéma», a publié la marque Gibson dans un communiqué relayé par Michael J. Fox, Lea Thompson et Christopher Lloyd. Le site losttothefuture.com a été créé pour permettre à tous de partager toute information qui aiderait à retrouver sa trace.