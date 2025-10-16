Un chef-d'œuvre oublié de Renoir dévoilé à Paris pour la première fois avant sa mise aux enchères

Une œuvre majeure signée Auguste Renoir, représentant son fils Jean Renoir assis sur les genoux de sa nourrice Gabrielle Renard, a été dévoilée ce jeudi au sein de l'Hôtel Drouot, à Paris, où il sera mis aux enchères le 25 novembre prochain.

Maître de l'impressionnisme et peintre prolifique, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) a laissé derrière lui une œuvre immense, composée de plus de 4000 tableaux, dont «L'enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l'artiste, Jean», une toile dévoilée ce jeudi à Paris, à l'Hôtel Drouot, et qui sera mise en vente le 25 novembre prochain.

D'une taille de 54x65 cm, ce tableau en parfait état est estimé entre 1 et 1,5 million d'euros. Il représente le jeune Jean Renoir, son deuxième fils, et sa nourrice Gabrielle Renard, qui deviendra l’une des muses du peintre, offrant un témoignage rare de l’enfance du futur cinéaste Jean Renoir (1894 - 1979), à qui l'on doit notamment les films «La Grande Illusion» et «La Règle du jeu».

© Pierre-Auguste Renoir

«jamais sorti de la famille»

Peinte avant 1910, cette oeuvre a été conservée dans la même famille depuis sa création. Elle appartenait à Jeanne Baudot, amie et unique élève de l'artiste. Elle le conserva jusqu'à sa mort, en 1957, dans sa propriété de Louveciennes (Yvelines), où Renoir avait installé son atelier.

«C'est un tableau qui n'est jamais sorti de la famille, qui n'avait jamais été vu et qui n'était même pas répertorié dans les archives Wildenstein», référence majeure dans le milieu de l'art, a précisé auprès de l'AFP Christophe Joron-Derem, commissaire-priseur chargé de sa vente par sa maison de vente aux enchères.

Présentée comme un «chef-d’œuvre d'intimité», cette toile se distingue notamment par «sa rareté». «On ne connaît que deux sujets peints de cette façon par Pierre-Auguste Renoir, a-t-il souligné. Une peinture assez semblable est conservée dans les collections de la National Gallery of Art de Washington».