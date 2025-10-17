Ace Frehley, guitariste du groupe Kiss, est mort à 74 ans

Ancien guitariste et fondateur du légendaire groupe de rock Kiss, Ace Frehley est mort jeudi à l’âge de 74 ans. Après une récente chute dans son studio, il est parti chez lui, entouré des siens.

Son jeu de guitare était aussi célèbre que le maquillage et les tenues extravagantes de son groupe, Kiss. De son vrai nom Paul Daniel Frehley, Ace Frehley, qui a inventé le personnage de «Spaceman», est mort, ce jeudi 16 octobre, à Morristown dans le New Jersey (Etats-Unis), à l’âge de 74 ans. L’Américain aurait succombé à une hémorragie cérébrale après être tombé il y a quelques semaines dans son studio, selon le média TMZ.

«Dans ses derniers instants, nous avons eu la chance de pouvoir l'entourer de mots, pensées, prières et intentions d'amour (...) alors qu'il quittait cette terre. (...) L'ampleur de sa disparition est d'une proportion épique et dépasse l'entendement», a déclaré sa famille dans un communiqué, ajoutant que «la mémoire d'Ace continuera de vivre pour toujours !».

Il avait quitté le groupe en 1982

Avec ses acolytes, le chanteur Gene Simmons, le guitariste rythmique Paul Stanley et le batteur Peter Criss, il avait fondé Kiss en 1973 et enchaîné les succès. Parmi les tubes, on peut citer «I was made for lovin' you», «God of Thunder», ou encore «Strutter».

Le quatuor au style inimitable a pulvérisé les records, se produisant dans des shows à la mise en scène spectaculaire pendant lesquels s’enchaînaient riffs de guitare et feux d’artifices et où Gene Simmons ne manquait jamais une occasion de montrer sa très longue langue.

Ace Frehley avait quitté le groupe en 1982 rattrapé par ses vieux démons qu’étaient la drogue et l’alcool et en raison de différends artistiques avec ses partenaires. Partenaires qu’il retrouvera néanmoins au milieu des années 1990 pour une période de six ans. En parallèle, celui qui était marié à Jeanette et avait une fille, Monique, poursuivait une carrière solo et était l’un des membres fondateurs de Frehley's Comet, avec John Reagan, Arthur Stead, Richie Scarlet et Anton Fig.