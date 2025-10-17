La star du doublage Jackie Berger, voix d'Esteban dans «Les Mystérieuses cités d'or» ou d'Arnold dans «Arnold et Willie», est décédée à 77 ans

Grande dame du doublage francophone, Jackie Berger s'est éteinte le 15 octobre à l'âge de 77 ans. La voix de la comédienne belge a bercé des générations d’enfants et d’adolescents fans de dessins animés, mais restera aussi inoubliable pour tous les (télé)spectateurs de séries et de films.

Sa voix est reconnaissable entre mille et l'annonce de sa disparition risque de faire un gros pincement au coeur de tous ceux qui ont grandi dans les années 1980. La comédienne belge Jackie Berger est décédée ce 15 octobre. Elle avait 77 ans.

C’est sa fille qui l’a fait savoir sur les réseaux sociaux, sans spécifier les causes de sa mort. «Ma famille et moi avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de ma maman, survenu ce mercredi 15 octobre. Une cérémonie privée aura lieu dans le sud de la France ce mardi 21 octobre.»





Spécialisée dans le doublage des jeunes personnages masculins, au cours de sa carrière prolifique, Jackie Berger a notamment prêté sa voix à des personnages de films, dont Rocky Balboa Jr. dans «Rocky 3», Danny Torrance dans «Shining», ou encore le fils de Meryl Streep dans «Kramer contre Kramer». Dans son impressionnant CV figurent de nombreux films culte tels qu’«Indiana Jones et le Temple maudit», où elle doublait Demi-Lune, mais aussi «Rencontre du troisième type», «Love Actually», et «Sept ans au Tibet».

Une icône

La comédienne était aussi une voix très familière pour les amateurs de séries télévisées telles que «La Petite maison dans la prairie», «Starsky et Hutch», «Notre belle famille»…

Son timbre doux et espiègle était aussi connu de tous les enfants d'hier pour avoir été celui d’Esteban, le héros de la mythique série animée «Les Mystérieuses Cités d'or», de Jeanne Hazuki dans «Jeanne et Serge», de Télémaque dans «Ulysse 31», de Ken Scott et Saturna dans «Capitaine Flam», de Sid dans «Tom Sawyer», ou encore de Krilin dans «Dragon Ball»…





Jackie Berger apparaissait en fait au générique de presque tous les dessins animés des années 1980. Plus récemment, elle doublait Freddie dans la série «iCarly» sur Nickelodeon.