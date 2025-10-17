«Le secret de Sherlock Holmes» : une enquête inédite du célèbre détective à voir sur la scène du Café de la Gare

Envie d'un moment de détente pendant ces vacances de la Toussaint ? Le Café de la Gare à Paris a une programmation toute trouvée pour la famille : «Le secret de Sherlock Holmes». Une comédie policière aussi haletante qu'hilarante mettant en scène une enquête inédite du célèbre détective et de son fidèle associé, le docteur Watson.

Tout commence avec le vol d'une pierre précieuse et un meurtre sanglant. Dans le Londres de 1881, le docteur Watson, rentré récemment d'Afghanistan, est appelé au secours par le maladroit mais attachant inspecteur Lestrade. C'est là que la vie de John Watson va prendre un tournant inattendu avec la rencontre d'un extravagant détective : Sherlock Holmes.

C'est une enquête inédite du célèbre duo que nous proposent Christophe Guillon et Christian Chevalier avec leur comédie policière «Le secret de Sherlock Holmes», qui se joue au Café de la Gare à Paris jusqu'à la fin du mois de décembre prochain et peut-être même au-delà.

Lancée pour la première fois en 2021, la pièce a rapidement connu un franc succès et a obtenu le Prix Polar du Festival de Cognac en janvier 2022. Après un passage au Théâtre la Bruyère d’avril 2022 à août 2023, où la pièce s'est jouée à guichet fermé, le détective et ses acolytes ont élu domicile au Café de la Gare.

Dans cette aventure londonienne, Didier Vinson incarne un Sherlock Holmes survolté mais toujours aussi brillant et arrogant, qui se livre un peu plus sur son très secret passé. De son côté, le docteur Watson, personnifié par Hervé Dandrieux, lutte avec ses démons et cherche désespérément un colocataire.

Une troupe impeccable

Les deux hommes seront «aidés» dans leur enquête par l'inspecteur de Scotland Yard Lestrade, dont le caractère pataud et légèrement nigaud est interprété à la perfection par Emmanuel Guillon, qui le rend très attachant. Les trois hommes rencontreront sur leur chemin, la belle Kathryn Steppleton, fille de la victime et dont les charmes ne laisseront pas insensibles le docteur Watson.

Lors de notre passage au Café de la gare, cette jeune femme à la fois courageuse et brisée était incarnée par Taos Sanzoni, qui nous a transmis de nombreuses émotions, du rire à la tristesse. Toutefois, il est à noter que depuis le mois d'octobre, Laura Marin, titulaire du rôle, est de retour sous les traits de Kathryn.

Enfin, que serait une enquête de Sherlock Holmes sans un méchant digne de ce nom ? Odieux, proxénète, voleur et assassin, le comte Sylvius coche toutes les cases pour nous être parfaitement détestable. Rôle originellement tenu par Christophe Guillon, c'est Pascal Guignard-Cordelier qui nous a fait trembler sur scène, le soir de notre venue.

Une chose est certaine, pour connaître le dénouement de cette énigme, qui suit tous les codes de Conan Doyle, il faut foncer au Café de la Gare.