Pablo Picasso : ce que l'on sait de l'oeuvre à 600.000 euros disparue lors d'un transfert en Espagne

Le dessin «Nature morte à la guitare», réalisé par Pablo Picasso en 1919, a disparu lors d'un transfert en Espagne. Cette oeuvre a été estimée à 600.000 euros.

Oeuvre mineure du célèbre Pablo Picasso, «Nature morte à la guitare» est introuvable depuis le vendredi 3 octobre. Elle a disparu lors de son transfert de Madrid à Grenade (Espagne), où elle devait être exposée. Datant de 1919, ce dessin réalisé à la gouache et à la mine de plomb est estimé à 600.000 euros.

D'après les informations du quotidien espagnol El Pais, le propriétaire de cette nature morte est un collectionneur privé. Selon Ledor Fine Art, spécialiste de la vente d'oeuvres de Pablo Picasso, le dessin a été vendu il y a quelques années pour 60.000 euros.

Les 600.000 euros évoqués par la Fondation CajaGranada, qui devait réceptionner l'oeuvre pour l'exposer, représenteraient donc sa valeur d'assurance.

La policía investiga el extravío de una obra del pintor Pablo Picasso que salió de Madrid hacia una exposición a la que nunca llegó https://t.co/v9AT0Hut3W — EL PAÍS (@el_pais) October 16, 2025

«Nature morte à la guitare» a été créée à une époque durant laquelle Pablo Picasso a réalisé de nombreuses oeuvres de petites tailles, sur papier, représentant souvent une guitare posée sur une table devant une fenêtre.

Une sculpture apparentée à ce dessin existe. Faite de carton et de papier, elle avait été présentée lors de l'exposition monumentale «Picasso cubiste» au Musée Picasso en 2007, à Paris.

Une enquête a été ouverte et confiée à l'unité antivol de Grenade pour déterminer les circonstances de la disparition de «Nature morte à la guitare».

L'organisation du transfert de l'oeuvre a été pointée du doigt car il comportait une escale nocturne à 27 kilomètres de sa destination, alors que le trajet reliant Madrid à Grenade peut être réalisé en quelques heures.