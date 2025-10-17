Toute l’actu en direct 24h/24
Sam Fender : le chanteur britannique remporte le prestigieux Mercury Prize

L'artiste de 31 ans a dédié cette récompense à son amie disparue, l’actrice Annie Orwin. [© Emma McIntyre / Getty Images via AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le chanteur et musicien rock Sam Fender a remporté ce jeudi soir le prestigieux Mercury Prize pour son album «People Watching». Pour la première fois, la cérémonie se tenait hors de Londres.

Depuis 1992, il consacre le meilleur album britannique ou irlandais des douze derniers mois, offrant ainsi une plus grande reconnaissance de ses pairs et du public. Le Mercury Prize a été décerné ce jeudi 16 octobre à l’auteur, compositeur et interprète Sam Fender pour son troisième album «People Watching». «(C’est) un classique, un album qui occupera une place de choix dans les discographies pour les années à venir», ont expliqué les membres du jury.

 

Déjà nommé en 2022, l’artiste de 31 ans a tenu à dédier cette récompense à son amie, l’actrice britannique Annie Orwin, pour laquelle il a écrit le morceau «People Waching» après son décès. Les spectateurs présents réunis pour l’occasion à l'Utilita Arena de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, n’ont par ailleurs pas manqué de faire part de leur joie à l’annonce de cette consécration.

Au total, douze artistes étaient en lice pour décrocher le Mercury Prize, qui a sacré par le passé PJ Harvey, Arctic Monkeys ou Franz Ferdinand. Parmi les candidats, la chanteuse irlandaise CMAT qui faisait figure de grande favorite. Elle était en concurrence face, entre autres, à la jeune artiste PinkPantheress et Pulp, l'un des groupes fers de lance de Britpop. 

MusiqueRécompensesRoyaume-Uniculture

