Studio Ghibli : une boutique éphémère ouvre ses portes à Paris ce 18 octobre

Boutique officielle des produits dérivés du Studio Ghibli, Maison Ghibli ouvre un pop-up store, rue de Rivoli à Paris, du 18 octobre 2025 au 4 janvier 2026.

Les fans des films d’animation du Studio Ghibli, dont on célèbre cette année les 40 ans, vont avoir du mal à résister. Maison Ghibli, partenaire officiel des produits du célèbre studio japonais, ouvre une boutique éphémère dans la capitale ce 18 octobre, et ce jusqu’au 4 janvier.

De quoi se faire plaisir ou remplir la hotte du Père Noël à l’approche des fêtes, le lieu qui s’étend sur un espace de 100m2 mettra notamment à l’honneur des centaines d’objets pleins de poésie plus attrayants les uns que les autres pour les amoureux des films d’Isao Takahata et Hayao Miyazaki.

Parmi eux, une sélection exclusive d’articles de décoration produits au Japon, dont des poteries traditionnelles façonnées à la main de style Shigaraki inspirées de Totoro et Chihiro.

Vaisselle, peluches, vinyles....

Toujours au rayon décoration, seront proposés, des pièces en porcelaines de la prestigieuse manufacture Noritake (assiettes, tasses et théières) mais aussi des tasses en céramique, des rideaux japonais Noren, ou encore des coussins.

© Maison Ghibli

Les amateurs de modélisme seront servis avec des dioramas à assembler soi-même et une gamme de maquettes pour la première fois importée en Europe, dont l’hydravion du film «Porco Rosso».

La Maison Ghibli, ce sont aussi bien évidemment des figurines et des peluches, des portes-clés, des badges, des magnets, des tirelires, des carnets, des cartes postales, des calendriers, des artbooks…

Partie intégrante de la magie des films du Studio, la musique du compositeur Joe Hisaichi sera disponible notamment avec des vinyles des bandes originales remasterisées en édition limitée. Les musiciens pourront même s’essayer à les reproduire avec les partitions officielles.

Autant d’idées cadeaux pour tous les âges et à tous les prix qu’il est aussi possible de consulter et commander sur le site.

Boutique éphémère La Maison Ghibli, du 18 octobre au 4 janvier au 37, rue de Rivoli, 75004 Paris.