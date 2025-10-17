Vacances de la Toussaint 2025 : ces 5 films d'animation à voir en famille au cinéma

Petits et grands profiteront des vacances de la Toussaint pour se rendre au cinéma. Voici une sélection de cinq longs-métrages qui devraient faire l'unanimité.

«Hopper et le secret de la marmotte»

Après «Hopper et le hamster des ténèbres», ce film d’animation met de nouveau en scène Hopper, un héros mi-lapin mi-poulet, qui part, avec l’aide de la tortue Archie et du putois Meg, à la recherche d’une mystérieuse marmotte. Cette dernière a le pouvoir de remonter le temps et pourrait ainsi aider Hopper à sauver son espèce en danger. Des aventures rocambolesques aux faux airs d’Indiana Jones.

«Hopper et le secret de la marmotte», de Benjamin Mousquet (à partir de 6 ans).

«Marcel et Monsieur Pagnol»

Présenté en Séance spéciale au Festival de Cannes et en compétition officielle à Annecy, «Marcel et Monsieur Pagnol», troisième long-métrage d’animation de Sylvain Chomet, réalisateur des «Triplettes de Belleville» (2003) et «L’illusionniste» (2010), embarque les spectateurs dans les souvenirs de l’illustre cinéaste et écrivain. Alors qu’un magazine féminin souhaite faire de son histoire un feuilleton littéraire, l’auteur à l’apogée de sa gloire, et à qui le comédien Laurent Lafitte prête sa voix, se raconte avec émotion et poésie, revenant notamment sur son enfance, ses racines provençales, ses amours et l’arrivée du cinéma parlant.

«Marcel et Monsieur Pagnol», de Sylvain Chomet (à partir de 8 ans).

«Super Grand Prix»

Elles sont les mascottes du parc d’attraction allemand Europa-Park, qui fête ses 50 ans. Edda et Ed sont les héros de «Super Grand Prix» qui, comme son nom l’indique, parle de pilotes, de circuits et de courses automobiles. Alors qu’elle rencontre Ed, son idole et star des bolides, Edda décide de réaliser son rêve : celui de devenir championne et de remporter le prix qu’elle convoite tant. Les animateurs Faustine Bollaert et Nikos Aliagas prêtent leurs voix à ces héros aussi drôles qu’attachants.

«Super Grand Prix», de Waldemar Fast (à partir de 6 ans).

«Sam le pompier : nouvelle caserne, grandes aventures !»

L'un des pompiers les plus aimés des enfants signe son grand retour en salles dans des aventures toujours plus folles racontées dans cinq épisodes totalement inédits. Prêt à enfiler sa combinaison pour sauver les habitants de la petite ville de Pontypandy sur terre ou en mer, Sam bénéficie cette fois-ci avec son équipe d'une caserne flambant neuve.

«Sam le pompier : nouvelle caserne, grandes aventures !», de Colleen Morton et Connor Ferguson (à partir de 3 ans).

«Arco»

Produit par la star américaine Natalie Portman et auréolé du Grand prix au Festival d'Annecy, «Arco», qui débarquera au cinéma le 22 octobre, raconte l'histoire d'un enfant de 10 ans vêtu d'une combinaison arc-en-ciel qui voyage dans le temps. Il vit dans un futur lointain, en 2932, mais se retrouve piégé en 2075 lorsque son vol inaugural ne se déroule pas comme prévu. Une petite fille, Iris, 10 ans, assiste à sa chute et vient à son secours, se donnant pour mission de le ramener chez lui.

«Arco», d'Ugo Bienvenu (à partir de 8 ans).